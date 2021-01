HOMEM PULA DO QUARTO ANDAR E É PRESO PELA POLÍCIA CIVIL NO ORLANDO DANTAS

19/01/21 - 05:22:04

Equipes da 4ª Divisão A do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Delegacia Especial de Delitos de Trânsito (DEDT), prenderam os irmãos José Álvaro Silva Santos, 26, e Arthur da Silva Santos, 25, em cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos pela Comarca de Nossa Senhora do Socorro. Eles foram localizados na manhã dessa segunda-feira, 18, no Orlando Dantas, em Aracaju.

De acordo com as investigações, os dois detidos são apontados como os autores do homicídio que vitimou Julinaldo Bispo Santos Sobrinho. O crime foi praticado no dia 12 de janeiro de 2020, na avenida Coletora A, no conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju.

Após o crime, ainda conforme o procedimento investigativo, ambos passaram a residir num apartamento localizado no conjunto Orlando Dantas, onde foram presos. Durante a diligência para o cumprimento das decisões judiciais, Arthur tentou escapar dos policiais pulando do quarto andar do prédio.

Ele foi socorrido para o Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), onde encontra-se custodiado. Já o irmão dele, José Álvaro, foi encaminhado para uma das unidades da Polícia Civil, e será transferido para uma unidade do sistema prisional. Informações e denúncias podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181).

Fonte e foto SSP