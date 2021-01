“Lutarei pelo bem do meu povo de forma independente”, afirma Neto Batalha

19/01/21 - 12:13:50

Assim como pregava em sua candidatura, o vereador por São Cristóvão, Neto Batalha, tem reafirmado que sua luta será em prol do povo de São Cristóvão, deixando questões partidárias em escanteio.

“Serei oposição crítica e lutarei pelo bem do meu povo de forma independente, assim como fui em minha campanha”, destacou.

Para ele, não deve existir a política do quanto pior melhor. “Aquilo que for benéfico para a população, estarei ali para aprovar e estarei também sendo crítico naquilo que for necessário a se fazer, cumprindo o papel do vereador, que é fiscalizar”, disse.

Neto Batalha afirmou ainda que pretende ser questionador e implacável quando o assunto for prejudicial a qualquer cidadão do município. “Também serei questionador e implacável com aqueles que prejudiquem qualquer cidadão sancristovense, fiscalizando o Poder Executivo para que o dinheiro público seja aplicado da forma correta”.

Para manter um mandato participativo, o vereador deixa a disposição da população as suas redes sociais como uma alternativa de meio de comunicação, para assim, ‘estar mais perto do povo e de suas necessidades’, cita.

Fonte e foto assessoria