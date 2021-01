“Mais uma vez pacientes com câncer estão com seus tratamentos interrompidos”, afirma Sheyla

Em visita ao Hospital João Alves Filho, na segunda-feira, 18, a vereadora Sheyla Galba (Cidadania) conversou com os pacientes oncológicos que aguardavam para realizar o tratamento e constatou que uma das máquinas de radioterapia, que havia apresentado problemas na semana passada, voltou a quebrar.

“E mais uma vez pacientes com câncer estão com seus tratamentos interrompidos. Para piorar, a informação é que para que o reparo seja feito e a máquina volte a funcionar será preciso a vinda de um engenheiro e a chegada da peça, o que não tem previsão. Até quando teremos que ver esse descaso com a oncologia em Sergipe? O câncer não espera, cada sessão que não é realizada aumenta os riscos para os pacientes”, ressaltou Sheyla.

Os problemas enfrentados por quem precisa do SUS em Sergipe para ter acesso ao tratamento oncológico é antigo e já foi denunciado por Sheyla Galba inúmeras vezes. “Infelizmente, o tempo passa e as dificuldades voltam a se repetir. Atualmente, temos apenas três máquinas de radioterapia no sistema público de saúde do nosso Estado, sendo duas no Huse e uma em uma clínica particular que tem convênio com o governo. No Hospital de Cirurgia já deveria estar funcionando outra, mas até o momento nada. Com isso, acaba ocorrendo uma sobrecarga, principalmente quando uma delas deixa de funcionar”, detalhou a vereadora.

Enquanto os pacientes sofrem à espera de tratamento, o Hospital do Câncer de Sergipe, que teve sua construção anunciada inúmeras vezes, segue apenas na terraplanagem. “Esse hospital seria extremamente importante para a oncologia em Sergipe, pois iria disponibilizar uma boa estrutura voltada exclusivamente para atender os pacientes oncológicos. Poderíamos ter, quem sabe, até mais aparelhos. Infelizmente, seguimos apenas sonhando”, salientou.

Outra esperança para a oncologia no Estado é a construção do Hospital de Amor, em Lagarto. “Ao que tudo indica, esse deve sair do papel em um período mais curto de tempo e vai proporcionar um tratamento mais digno aos pacientes oncológicos em Sergipe. Passaremos a contar em nosso estado com o atendimento de excelência que já é disponibilizado em Barretos e outras cidades brasileiras”, destacou.

