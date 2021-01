Município de São Domingos recebe vacina contra o COVID-19

19/01/21 - 13:31:02

A Prefeitura municipal de São Domingos recebeu no início da tarde de hoje (19), o primeiro lote de vacinas contra o COVID-19.

Para o secretário de saúde Altran Paixão, o momento é de muita esperança, mas também de cuidado.

“Nossa cidade hoje está em festa, depois de quase um ano combatendo esse vírus 24h por dia, recebemos o primeiro lote das vacinas que o combaterão, por definitivo. O momento é de alegria, esperança, mas ainda de muito cuidado.”, comentou o secretário.

Segundo ele, o cronograma de vacinação inicia com os profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate.

“Inicialmente iremos aplicar a vacina nos profissionais que estão na linha de frente do combate. Eles serão contatados pela nossa equipe, com hora marcada, para que possam ser vacinados. Em seguida, os idosos e os demais cidadãos. Todos serão contatados, na medida que as fases e as demais doses cheguem.”, concluiu.

O secretário informou que às 14h, a primeira dose da vacina será aplicada na técnica em enfermagem José Barbosa, com a presença do prefeito Binho e dos servidores da saúde.

Por Leonardo Leal