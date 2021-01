O início da vacinação é alimento da esperança, diz Garibelde Mendonça

19/01/21 - 10:25:43

Na manhã desta terça-feira, 19, depois que o governo do estado deu início a vacinação no hospital Governador João Alves Filho, o deputado estadual Garibalde Mendonça, MDB, disse que o momento é de grande expectativa para toda população brasileira, em especial, a sergipana, no entanto, o parlamentar adverte que não há qualquer salvo conduto para a sociedade abrir mão das precauções sanitárias, além dos cuidados com os grupos identificados de risco.

“Nós estamos dando um passo interessante na luta contra a Covid 19, mas, não é absurdo lembrar que a vacina tem 50% de eficácia, o que evita o estágio de gravidade em pacientes infectados pelo vírus, minimizando e, ou evitando cenários como estamos acompanhando no estado do Amazonas, logo, nos remete a continuidade do comportamento preventivo que tivemos até agora”, comentou Garibalde.

O parlamentar também disse que “a vacina é alimento da esperança”, principalmente, por ser a única alternativa medicinal disponibilizada e auitorizada pela ANVISA para combater essa pandemia que já tirou a vida de milhões de pessoas em todo mundo.

Garibalde advertiu que o processo de imunização da população não será com a velocidade desejada, e que o respeito aos critérios estabelecidos pelas autoridades de saúde de cada estado deve ser compreendido por todos que não estiverem contemplados nas primeiras etapas de vacinação.

Da assessoria