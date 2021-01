POLICIA PRENDE HOMEM E APREENDE METRALHADORA .40 EM SOCORRO

19/01/21 - 05:44:51

Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem que portava uma arma de fogo ilegalmente e apreenderam uma metralhadora .40, com 10 munições intactas do mesmo calibre. A ação policial aconteceu na tarde desta segunda-feira, 18, no loteamento Nova Liberdade III, no município de Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as informações policiais, enquanto uma equipe do BPRp realizava rondas ostensivas, o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) repassou a informação de que um homem estaria portando uma arma de fogo numa mercearia localizada nas imediações do loteamento Nova Liberdade III.

Diante da informação, os militares solicitaram apoio policial e dirigiram-se ao local, onde avistaram o suspeito da denúncia, identificado como Gustavo Alves de Lima, de 25 anos, com uma metralhadora. Ao notar a aproximação policial, o suspeito atirou contra os militares, fugiu e iniciou-se um acompanhamento policial.

Durante a ação, Gustavo dispersou a arma de fogo e foi interceptado pelos policiais no andar de cima da mercearia. A arma de fogo foi apreendida. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes, onde todas as medidas legais foram adotadas.

Informações e foto SSP