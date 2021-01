PRORROGADO O PRAZO FINAL DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS

19/01/21 - 09:07:43

O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, Desembargador Fabio Túlio Correia Ribeiro, prorrogou o prazo final do Edital de Credenciamento de Leiloeiro Oficial nº 1/2020 para o dia 29/01/2021 (sexta-feira), conforme decisão disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, edição do dia 14/01/2021.

Leia a decisão na íntegra.