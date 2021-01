RODRIGO VALADARES OCUPA TERCEIRA POSIÇÃO MAIS IMPORTANTE DO PTB NACIONAL

19/01/21 - 18:07:56

Em entrevista para o Programa Jornalismo com Liberdade nesta terça-feira, 19, o deputado estadual, Rodrigo Valadares, aproveitou para agradecer ao Presidente Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jefferson, pela oportunidade em ocupar a terceira posição mais importante do PTB.