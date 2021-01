SAMUEL PARTICIPA DE REUNIÃO DE PREFEITOS DO AGRESTE COM A SENADORA MARIA

19/01/21 - 13:58:49

Na manhã desta terça-feira, 19, na companhia da Senadora Maria do Carmo (DEM), o deputado estadual Capitão Samuel (PSC) participou de reunião promovida pelo ex-prefeito de Itabaiana Valmir de Francisquinho (PL) com prefeitos da região Agreste.

De acordo com Samuel, o encontro teve o objetivo de apresentar demandas dos municípios a senadora. Inclusive, sua terra natal, Malhador.

“Foi uma oportunidade de conversar com Dona Maria e, com isso, viabilizar recursos para a realização de benefícios para as cidades”, ressaltou.

Acompanhando a comitiva, o Presidente Estadual do DEM, José Carlos Machado, e o ex-deputado estadual Luciano de Menininha (DEM).

Foto assessoria

Por Elder Santos