SERGIPANOS PARTICIPARÃO DO RALLY PIOCERÁ DE 26 A 30 DE JANEIRO

19/01/21 - 15:29:30

A dupla sergipana formada pelo piloto Wagner Santos e o navegador Izaac Geovanny irão disputar a 34ª edição do Rally Piocerá. A competição acontece de 26 a 30 de janeiro e vai do Piauí até o Ceará com mais de 4 mil quilômetros de estrada contando com a viagem até lá.

O Rally Piocerá é um dos maiores rallys do país, considerado a melhor prova de regularidade do Brasil, o que exige muita técnica e habilidade dos participantes na disputa por um lugar no pódio.

Este ano, a competição possui o patrocínio da Goodyear e a dupla sergipana conta com o apoio da revendedora oficial da marca em Sergipe, a Tyresoles, que forneceu os melhores pneus e equipamentos para o carro dos sergipanos.

Por Felipe Martins