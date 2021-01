SES e UFS dialogam sobre operacionalização do Centro Especializado Reabilitação tipo IV

Nesta segunda-feira, 18, ocorreu uma reunião entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES) por meio da Diretoria de Atenção Especializada e Urgência (DAEU) e Universidade Federal de Sergipe (UFS), sendo discutida a operacionalização do Centro Especializado de Reabilitação tipo IV (CER IV).

A primeira reunião do ano para tratar sobre CER IV, que será destinado à atenção das pessoas com deficiências física, auditiva, intelectual, visual e estomizados, teve como objetivo dialogar sobre a revisão do termo de cooperação que será assinado entre a SES e a universidade, bem como atualizar sobre os passos necessários para inauguração do CER IV.

De acordo com a assessora técnica da DAEU, Renata Buarque, foi mostrada a Reitora da UFS, Liliádia Barreto, e a sua equipe técnica, um panorama sobre a situação atual do Centro. “Informamos em que situação estão a aquisição dos equipamentos, como estão os contratos e o detalhamento de todas as necessidades antes da abertura. Durante o ano de 2020 foram dados vários passos para operacionalização do CER IV, com muitos avanços nos últimos meses.

A assessora técnica ainda destaca a importância da assinatura do termo de cooperação entre SES e Universidade. “Através do termo de cooperação, vamos ter um serviço que é da gestão Estadual, mas em cooperação com a Universidade, sendo o primeiro serviço que vamos ter com esse formato de cooperação com a Universidade Federal de Sergipe”, enfatiza.

A Reitora da Universidade Federal de Sergipe, Liliádia Barreto, salienta que houve vários avanços para concretizar a inauguração do Centro. Um deles é que dentro do edital do Processo Seletivo Simplificado 01/2020 da SES estão todas as categorias profissionais previstas na assistência do CER IV.

“O CER IV é um projeto grande para atender a população sergipana, é um centro de reabilitação que terá uma proposta diferenciada de atendimento. Já avançamos em várias coisas, hoje a reunião é para organizar o funcionamento da cooperação e como será para dar início a inauguração. O espaço está pronto e estamos nos finalmentes, estamos fechando algumas coisas que estão sendo deliberadas, sobre o funcionamento. Só temos a agradecer por essa parceria “, finaliza.

