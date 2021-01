VALDEVAN NOVENTA FOI O QUE MENOS GASTOU DA COTA PARLAMENTAR EM 2020

19/01/21 - 11:25:40

O portal da transparência da Câmara dos Deputados disponibilizou os valores gastos por cada um dos parlamentares sergipanos durante o exercício de 2020. O deputado federal Valdevan Noventa (PL-SE) despontou nesta relação como o que menos gastou no período. Segundo o portal, Noventa consumiu exatos R$ 173.994,94 ou 36,12% do total; já o parlamentar que mais apresentou despesas gastou R$ 478.311,39 ou 99,30%.

Valdevan Noventa tem se destacado pela moderação e organização do seu mandato na Câmara Federal. Segundo ele, mesmo com uma enxurrada de críticas e perseguições diversas, o seu trabalho sobressai. “Tenho uma equipe em Brasília extremamente capaz e antenada com os acontecimentos em Sergipe e no País. Os trabalhos são realizados de modo participativo e em consulta com os gestores e com a população”, disse Noventa.

Outro ponto que vale destaque com relação ao deputado Valdevan Noventa é que ele não ocupa apartamento funcional em Brasília, considerados verdadeiros elefantes brancos e grandes geradores de despesas para a União. “Faço meu trabalho com simplicidade e pensando em quem mais precisa. Estou deputado para favorecer o povo sergipano, seja com emendas para os 75 municípios, seja em votações importantes como a que credenciou o auxílio emergencial para os trabalhadores durante a pandemia”, completou Valdevan.

Segundo a Câmara dos Deputados, a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) custeia as despesas do mandato, como passagens aéreas e conta de celular. Algumas são reembolsadas, como as com os Correios, e outras são pagas por débito automático, como a compra de passagens. O valor da cota muda de estado para estado porque leva em conta o preço das passagens aéreas até Brasília. A cota para Sergipe é de R$ 40.139,26.

Em um rápido levantamento, os deputados federais sergipanos gastaram juntos em 2020 mais de R$ 2,7 milhões da Cota para a realização dos seus trabalhos em Brasília e no estado. Os gastos estiveram concentrados com divulgações, fretamento de veículos, consultorias, combustíveis, passagens aéreas e outros. Valdevan foi o que menos apresentou despesas.

Confira os gastos dos parlamentares em 2020:

Dep. João Daniel (PT) R$ 478.311,39

Dep. Fábio Henrique (PDT) R$ 462.739,41

Dep. Fábio Mitidieri (PSD) R$ 426.956,43

Dep. Gustinho Ribeiro (SOLIDARIEDADE) R$ 387.484,14

Dep. Fabio Reis (MDB) R$ 358.388,21

Dep. Bosco Costa (PL) R$ 236.379,04

Dep. Laercio Oliveira (PP) R$ 235.657,43

Dep. Valdevan Noventa (PL) R$ 173.994,94

Da assessoria