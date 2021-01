Vereador que perdeu Mãe, avô e tio para Covid-19 acompanha início da vacinação

19/01/21 - 11:49:01

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) conversou com as primeiras pessoas vacinadas em Sergipe na manhã desta terça-feira, 19, sobre os riscos, o avanço e a importância de manter os protocolos de segurança contra a Covid-19 mesmo com o início da vacinação no estado. Eduardo também relatou a essas pessoas que em menos de seis meses perdeu a mãe Marisa de Araújo Lima, de 65 anos, o avô de 92 anos e o tio de 55 anos, todos casos confirmados que morreram de Covid-19. “Eu sei exatamente a dor que muitas famílias estão passando com a perda dos entes queridos. A luta que é ter um parente em um leito de hospital contando com a competência dos profissionais da saúde, pessoas importantes nesse processo de avanço no combate à doença e orar a Deus para que nossos corações sejam confortados”, relatou o vereador Eduardo.

Por saber da importância da vacinação para a população Eduardo fez questão de presenciar o momento tão aguardado por todos que foi a aplicação da primeira dose da vacina em Sônia Aparecida Damásio, enfermeira, que atua na linha de frente no combate à Covid-19 no Hospital de Urgência Governador João Alves Filho. Outros servidores também foram vacinados, como José Edvaldo e Ivânio Mancha, ambos internados na UTI. “Foram seis dias internado, muito angustia e sofrimento. Estou muito feliz em fazer parte deste momento, é uma alegria e uma emoção sem fim, agradeço o empenho dos governadores e de todos que fazem a saúde de Sergipe. Mas, tenho muita fé em Deus e por isso estou aqui para contar essa história para vocês”, disse Ivânio Mancha.

Juliana Nogueira, médica pediatra, servidora há 11 anos foi a primeira a ser vacinada na rede municipal, ela trabalha no Hospital de Pequeno Porte Fernando Franco, em Aracaju. “Eu trabalho com criança, uma área muito sensível. Estou emocionada por hoje, sei da importância da vacina e reforço a necessidade do distanciamento, do uso da máscara e de todos os cuidados mesmo com o início da vacinação na população”, diz a médica.

Vacinação

Ainda nesta terça-feira, 19, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Saúde, dá início à vacinação nos profissionais que atuam na linha de frente no combate à Covid-19. Seis equipes de vacinação da SMS irão aos hospitais e asilos para dar continuidade à campanha. Inicialmente, a capital sergipana deve ser contemplada com cerca de 21.878 doses do imunizante contra a covid-19 produzidas pelo Instituto Butantã em parceria com o laboratório Sinovac.

Com isso, de acordo com o Plano de Vacinação elaborado pela Saúde de Aracaju, devem receber a primeira dose da vacina cerca de 10.939 mil aracajuanos, entre profissionais de saúde e idosos institucionalizados. Essas mesmas pessoas receberão a segunda dose do imunizante de 21 a 28 dias depois.

Por Valéria Santana

Foto assessoria