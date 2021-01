ADVOGADO DENUNCIA GOLPE NO WHATSAAP EM ARACAJU QUE PEDE DINHEIRO EMPRESTADO

20/01/21 - 20:42:24

Whatsaap de autoridades, políticos, advogados, empresários e de vários segmentos profissionais de Sergipe estão sendo clonados e um dos objetivos, nesse golpe já utilizado há algum tempo, mas que voltou a ser utilizado, é pedir dinheiro emprestado.

Nesta quarta-feira (20) um dos advogados mais atuantes de Aracaju, cujo escritório atende na Bahia e Pernambuco, teve seu telefone clonado por uma pessoa que lhe enviou uma mensagem pedindo certa quantia em dinheiro para pagamento posterior.

Geralmente são utilizados números de celulares que pertencem a parentes, colegas e amigos íntimos, que seria difícil negar. A mensagem geralmente pede determinada quantia para uma situação emergencial, com a promessa de pagamento imediato. Quem já caiu nesse golpe geralmente vai receber de volta os valores cedidos, porque quem realmente os solicitou não foi quem apareceu no visor de celular, mas alguém que clonou o telefone.

O Golpe está chegando a várias pessoas de Aracaju e, para não cair no golpe, basta telefonar para quem solicita ajuda financeira e confirmar se há verdade na mensagem. No caso atual, que se tratava de outro advogado, houve desmentido imediato e o anuncio de que ele já havia recebido outros telefonemas com a mesma perguntou e desautorizou a transferência do recursos solicitado.