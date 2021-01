BELIVALDO ENTREGA 24 NOVOS ÔNIBUS PARA RENOVAR FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR

20/01/21 - 13:28:46

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), reforça a parceria com os municípios sergipanos em prol de uma educação democrática

Nesta quarta-feira (20), o governador Belivaldo Chagas realizou a entrega de 24 novos ônibus escolares que irão atender a 19 municípios sergipanos. A ação beneficiará mais de 2800 alunos das redes municipais e estadual. Com isso, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), reforça a parceria com os municípios sergipanos em prol de uma educação democrática, com o objetivo de garantir acesso à educação aos estudantes que dependem do transporte escolar para chegar à sala de aula.

A solenidade ocorreu no pátio do Complexo Administrativo e Pedagógico da Seduc e contou com a presença da vice-governadora, Eliane Aquino; do deputado federal, Fábio Reis; da deputada estadual, Goretti Reis, além de prefeitos e secretários de Educação dos municípios. O governador Belivaldo Chagas reafirmou que a educação é uma das prioridades da sua gestão, e que transportar os alunos com segurança e conforto garante melhoria no processo de ensino-aprendizagem.

“A renovação da frota se fazia fundamental, por conta dos desgastes dos veículos. Eu tenho a expectativa de que esses ônibus novos, modernos, transportem estudantes cada vez mais motivados para o estudo”, disse o governador.

Os ônibus, de última geração, foram entregues aos municípios por meio de Termo de Compromisso entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura. Os veículos são equipados de dispositivos de segurança, câmera de ré, som, sensor sonoro e adaptados para mobilidade urbana de alunos com deficiência, com acesso ao transporte por meio de um dispositivo de poltrona móvel (DPM) e tração 4X2. Os ônibus são do modelo VW 15.190 ODR – ORE 3, com capacidade para 59 passageiros cada, têm investimento total orçado em R$ 5.950.800,00, recurso adquirido por meio de emenda do deputado federal Fábio Reis.

“Sem dúvida nenhuma, no momento certo, na hora certa, já que estamos bem próximos do retorno das aulas, renovar e ampliar a frota de ônibus escolar desses municípios para que a juventude possa voltar às aulas é priorizar educação para todos, com conforto, com qualidade. E essa nossa parceria com o Governo do Estado está dando certo. Essa já é a nossa terceira entrega nos últimos três anos, renovando e ampliando a frota de ônibus escolares dos nossos municípios”, comemorou o deputado Fábio Reis.

Receberam os ônibus os municípios: Laranjeiras, São Cristóvão, Salgado, Propriá, Indiaroba, Itabaianinha, Umbaúba, Porto da Folha, Riachuelo, Riachão do Dantas, Aquidabã, Nossa Senhora das Dores, Jopoatã, Telha, Poço Verde, Itaporanga D’Ájuda, São Francisco, Pedra Mole e Pedrinhas.

O secretário de Estado da Educação, Josué Modesto, destacou que, com a previsão de retorno às aulas presenciais a partir de março, o governo do Estado, por meio da Seduc, se prepara para proporcionar uma melhor estrutura aos alunos quando retornarem às salas de aula. “Esses veículos aumentam a capacidade de transporte dos municípios. Em março teremos o início do ano letivo, provavelmente de forma híbrida, combinando alguma atividade presencial. Lembro que 2020 foi um ano muito difícil e de grande transformação para a Secretaria de Educação, para todas as nossas redes de desenvolvimento de talento dos nossos professores, eles que tiveram de transformar o modo tradicional de ministrar aulas para a utilização de meios tecnológicos de comunicação ou mesmo de meios mais convencionais, como a distribuição de material impresso. Provavelmente, o ano de 2021 começará assim até que os efeitos da vacinação em massa sejam sentidos ou que a pandemia tenha um controle”, disse o secretário de Educação.

Para o prefeito do município de Salgado, Givanildo Costa, as entregas mostram o esforço do Governo do Estado para alcançar os melhores resultados para a educação, garantindo a todos os estudantes acesso aos estudos. “A nossa região em Salgado é bastante extensa. Numa extremidade temos os povoados Cabral, Moendas, Quitérias; já na outra extremidade há os povoados Quebradas, São Bento, Saco Encantado. Assim, esses dois veículos que o município acaba de receber vão buscar os alunos nos povoados mais distantes e levar até a sede do município para garantir o ensino de qualidade a eles. Sem contar que um veículo novo proporciona mais segurança no transporte dos estudantes”, comemorou o prefeito.

O prefeito de Telha, Flávio Dias, agradeceu pelo reconhecimento das necessidades de seu município. “Primeiramente, quero agradecer a nosso governador Belivaldo Chagas, que sempre vem intensificando os recursos na nossa cidade, uma cidade pequena muito carente de recursos, e esse ônibus vem proporcionar uma renovação na busca por uma educação de excelência. Aproximadamente 600 alunos irão se beneficiar de forma direta com esse transporte”, declarou.

Fonte e foto assessoria