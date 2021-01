Canindé recebe vacina e técnica da saúde é a primeira a ser vacinada

20/01/21 - 07:01:44

O governo do Estado de Sergipe enviou na manhã de terça-feira, 19/01, o primeiro lote de vacinas da coronavac. A secretária de estado da saúde, Mércia Feitoza, informou que nesse primeiro lote foram trazidas 114 doses da vacina que contemplará aos profissionais e trabalhadores da saúde que lidam diretamente com pacientes suspeitos ou confirmados da Covid-19. Para secretária municipal de Saúde, Rosa Alves, a vacina trás esperança não só para o Brasil mais também para Canindé de São Francisco, frisou.

Toda uma logística foi preparada para receber a vacina que chegou por meio de helicóptero do Grupo Tático Aéreo (GTA) da SSP que fez o pouso no 4º BPM sendo recebido por secretários e vereadores, entre outros. Em seguida a vacina foi escoltada à Unidade de Saúde Hilda Fernandes, antigo SESP e após preparada foi enviada ao hospital do município. Toda situação seguiu um protocolo exigido pelas autoridades de saúde.

A primeira pessoa que recebeu a vacina foi a profissional de saúde Sônia da Hora. Ela é técnica de enfermagem e trabalha diretamente na linha de frente com pacientes da doença. Em vídeo produzido pela Ascom do município ela relatou que estava emocionada por ser a primeira pessoa a receber a vacina. Agradeceu e foi aplaudida pelo público que esteve presente. A aplicação foi ministrada pela enfermeira Carla Daniele de Holanda no hospital municipal Haydee de Carvalho.

Para o Prefeito Weldo Mariano o momento é histórico e ele frisou que o município obedecerá ao cronograma estabelecido e tem esperança de que dias melhores possam vir para humanidade, finalizou agradecendo ao governador Belivaldo Chagas e a todos os envolvidos. O vice-prefeito Joselildo Almeida do Nascimento também falou da importância da vacina, não só para imunizar aos profissionais, mas em toda população. O momento contou ainda com a fala dos vereadores Hugo de Pank e Valker Araras, em agradecimento.

O Prefeito Weldo Mariano orientou que não fosse feito alarde e nem aproveitamento político da situação, apenas os registros informativos para clareza pública.

Ascom