Cedro de São João lança plano de vacinação contra a Covid-19

20/01/21 - 08:56:48

As primeiras 48.360 doses de vacinas da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan com o laboratório Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan) chegaram em Sergipe na noite desta segunda-feira (18). E, nesta terça-feira,19, os primeiros vacinados foram os profissionais de saúde do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE).

Para atender todas as normas do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Cedro, através da Secretaria Municipal de Saúde e da Coordenação de Vigilância Epidemiológica e Gerência Municipal de Imunização elaborou, nesta terça-feira, 19, uma apresentação de plano municipal de vacinação contra Covid-19, com o intuito de definir as ações estratégicas para a vacinação no município.

Dentro das regras adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde estão: especificar os grupos prioritários com maior risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo SARSCOV-2 e planejar a operacionalização da vacinação contra a covid-19 no município.

Na oportunidade, o secretário municipal de saúde, Danilo Marais agradeceu ao Ministério da Saúde, e a todos que colaboraram para a chegada das vacinas em Sergipe, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e principalmente aos profissionais de saúde. “Após quase um ano de espera, estamos comemorando e elaborando estratégias para iniciarmos o processo de campanha vacinação em Cedro. Agradeço a todos os envolvidos e, principalmente, aos nossos heróis, os profissionais de saúde”, explicou.

Em Cedro, o plano de vacinação foi baseado em princípios similares aos estabelecidos pela OMS, bem como nas considerações sobre a viabilização operacional das ações de vacinação. Dessa forma, para efetivação da campanha houve a priorização dos trabalhadores da saúde que se encontram entre os grupos mais expostos ao vírus, os grupos de maior risco de agravamento e óbito e a situação epidemiológica.

Fases do Plano de Vacinação:

1ª fase

Trabalhadores da saúde

2ª fase

Pessoas de 80 e mais

Pessoas de 75 a 79 anos

Pessoas de 70 a 74 anos

Pessoas de 65 a 69 anos

Pessoas de 60 a 64 anos

3ª fase

Pessoas com comorbidades

4ª fase

Professores

Profissionais das forças de segurança e salvamentos

ASCOM/ PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO