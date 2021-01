Andressa Suita celebra aniversário com filhos e ganha parabéns de Gusttavo Lima. Modelo surgiu sorridente em uma mini sessão de fotos ao lado de Gabriel e Samuel

20/01/21 - 22:03:06

Andressa Suita celebrou a chegada de seus 33 anos acompanhada dos filhos Gabriel e Samuel, frutos do relacionamento com Gusttavo Lima. A modelo surgiu toda sorridente em uma mini sessão de fotos ao lado dos pequenos e uma decoração cheia de balões de tons rosa.

“São 33 anos de vida em um caminho abençoado por uma infância feliz e uma juventude já marcada por muito trabalho. Como se não fosse o suficiente, Deus me permitiu fazer parte do milagre da criação quando me deu de presente meus dois filhos, para gerar, trazer para o mundo, cuidar e amar”, ressaltou.

Ela segue dizendo: “Aos 33 anos, agradeço por toda bondade e proteção que me rodeiam. Por ser a idade de Cristo, como disse em um dos meus stories mais cedo, continuo fiel e inspirada nele como exemplo de honestidade, disciplina, bravura e coragem para continuar meu amadurecimento. Por ser mulher, mãe, filha e por ser neta”.

E finaliza: “No mais, muita alegria! Obrigada por todas as mensagens e boas energias que vocês me enviaram hoje, senti tudo daqui! Muito Obrigadaaa!”, agradeceu ela na legenda.

O sertanejo, pai de seus filhos, não apareceu nas imagens compartilhadas por ela em suas redes sociais, mas parabenizou a modelo: “Feliz Aniversário… Muita saúde e que Deus te abençoe”, escreveu nos comentários.

Mais cedo, a modelo chegou a mostrar nos Stories de seu Instagram, os detalhes dos bastidores da festa de comemoração. Nas imagens, os meninos aparecem ajudando a decorar o local.

No entanto, último domingo, 17, o casal agitou a web após serem flagrados por fãs juntos na região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, o cantor conversou com o colunista Leo Dias e falou que a modelo é a mulher que ele mais ama no mundo.

Fonte/Foto: globo.com