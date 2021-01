CONFIANÇA PERDE EM CASA PARA SAMPAIO CORRÊA. FALTAM DOIS JOGOS

20/01/21 - 05:49:47

O Confiança deixou escapar oportunidade de numericamente consolidar sua presença no Brasileiro da Série B deste. O time sergipano perdeu para o Sampaio Correa-MA por 1×0 gol assinalado por Marcinho aos 13’ do segundo tempo.

Com a vitória o Sampaio vai aos 41’ e reacende a chama de classificação para o G4. O Confiança por sua vez permanece com os 45 pontos, pontuação que pode garantir a permanência na Série B da próxima temporada. O jogo fez parte de 36ª. rodada do Brasileiro da Série B. Agora faltam apenas dois jogos para fechar a competição.

As duas equipes fizeram um primeiro tempo fraco tecnicamente. Os goleiros não foram exigidos. O jogo se concentrou mais no meio de campo. O Confiança não repetiu a atuação da vitória contra o Oeste-SP. Com as duas equipes sem inspiração, o placar do primeiro tempo foi o empate em 0x0.

Gol do Sampaio – No segundo tempo o Sampaio Correa voltou bem melhor e foi criando oportunidades até chegar ao gol da vitória. Aos 11′ Roney recebe na ponta-esquerda, inverte para o meio e chuta colocado, obrigando o goleiro azulino a se esticar todo para afastar o perigo. Mas aos 13’, Rafael Santos foi traído pelo chute de Marcinho. De longa distância, o baixinho arriscou e foi feliz. A bola quicou na grama e traiu o goleiro proletário. Era o primeiro gol da partida.

O Confiança sentiu o gol e partiu para o ataque em busca do empate. E quase que Jefferson marca. Aos 22′, Iago recebe de Djalma e aciona Jeferson Lima dentro da área, que finaliza e obriga Mota a fazer defesa à queima-roupa. Outra chegada com perigo do Dragão e mais uma boa defesa do goleiro do Sampaio. Na próxima rodada o Confiança enfrenta o América-MG às 16h30, na Arena Batistão. Já o Sampaio sai novamente para enfrenta o

Cuiabá na Arena Pantanal.

Fonte FSF

Foto: Luiz Neto