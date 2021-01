Conselho de Administração de Sergipe aprova contas de dezembro e realiza reunião extraordinária

20/01/21 - 05:59:38

O Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) reuniu de forma extraordinária nesta terça-feira, 19, conselheiros, colaboradores, funcionários e membros da diretoria para aprovação de uma extensa pauta de trabalho em prol da profissão. O encontro aconteceu de forma on-line, através do aplicativo Google Meet.

Na pauta do encontro estava a aprovação do balancete de dezembro 2020, o leilão do veículo antigo da entidade, aprovado por unanimidade; licitação das da compra de passagens aéreas e nomeação do pregoeiro da autarquia.

Para o presidente do conselho, que conduziu a primeira reunião da nova gestão, os presentes estão engajados com a profissão. “Tivemos uma reunião enxuta, ágil e com um feedback bastante produtivo, além do quórum muito bom, tendo inclusive presença de vários conselheiros. Isso mostra que todos estavam empenhados no engrandecimento da administração”, destacou Jorge Cabral.

Fonte e foto Conselho Regional de Administração – CRA-SE