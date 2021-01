DISQUE DENÚNCIA 181 LEVA DENARC A APREENDER DROGAS NO PORTO DANTAS

20/01/21 - 05:16:41

Policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc) cumpriram busca domiciliar no loteamento Coqueiral, localizado no bairro Porto Dantas, em Aracaju. A ação policial realizada nesta terça-feira (19), foi realizada após os investigadores receberem informações por meio do Disque Denúncia (181).

De acordo com as informações repassadas, durante a operação foram apreendidas mais de 100 cápsulas de cocaína, 157 pequenas trouxas da droga, um pacote com 108 gramas de cocaína, uma balança digital e munições de calibre .38.

O morador da residência onde estavam os entorpecentes não estava no local, no momento da operação. No entanto, trata-se de suspeito já preso preso anteriormente pelo Denarc na mesma casa e com drogas, possuindo inclusive condenação por tráfico em decorrência desse fato.

As investigações prosseguem no sentido de identificar todos envolvidos.

Informações e foto SSP