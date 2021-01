Dória “anestesia” a Esquerda com vacina para “polarizar” com Bolsonaro

Que ninguém se engane: a eleição presidencial de 2022 já começou! Mesmo sob forte turbulência desde o primeiro dia do seu mandato, o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido) consegue manter sua “base sólida” e, caso confirme o desejo de disputar a reeleição, ainda lidera a corrida eleitoral em todos os cenários; seu adversário “mais competitivo”, até então, era seu ex-ministro Sérgio Moro, que parece fora da cena política com projetos de fixar residência em outro País.

Até então, tudo caminhava para que fosse mantida a velha polarização entre “direita e esquerda”, entre apoiadores de Bolsonaro e, possivelmente, a militância petista, com os presidenciáveis Fernando Haddad (PT) ou com Guilherme Boulos (PSOL). Fica difícil enxergar outro nome “nacional” e com capacidade para enfrentar o atual presidente, entre as legendas mais “à esquerda”. Tudo caminhava neste sentido até a atual polêmica sobre a vacina contra a COVID-19…

O governador de São Paulo, João Dória (PSDB), enxergou na vacina Coronavac uma espécie de “trunfo” para enfrentar e tentar desgastar politicamente o presidente Jair Bolsonaro. Ainda é cedo para avaliarmos os reflexos de tudo o que aconteceu nos últimos dias, com o início da vacinação no Brasil, mas para este colunista parece muito clara a intenção do tucano de aproveitar o momento para se promover e “pegou o vácuo” deixado pela Esquerda para tentar polarizar a cena política…

Dória fez a leitura correta quando percebeu que a Esquerda, por mais que ataque Bolsonaro, não consegue mais ser convincente e perdeu boa parte da credibilidade junto ao eleitorado brasileiro. É do jogo! O governo falhou e o governador se antecipou e já colocou “seu time em campo”! Mas enquanto a “grande mídia” tenta valorizar mais o momento desfavorável para Bolsonaro, pouca gente vai percebendo que Haddad, Boulos e CIA estão “perdendo espaço” nesse jogo político…

O discurso de “unidade contra Bolsonaro” é outra “balela”! Não converge, não evolui! Qualquer aproximação de Dória do PT, por exemplo, pode ser vital para as pretensões da dupla PSDB/DEM no “rico e poderoso” Estado de São Paulo. É uma “conta que não fecha”! Hoje o atual presidente, se disputar a reeleição, estaria tranquilamente em um 2º turno. É esse “espaço” que Dória enxergou e quer conquistar! É exatamente neste ponto que o tucano quer chegar, polarizando a disputa…

O início da vacinação é um grande alento sim! As pessoas sonham com o “novo normal”! E João Dória politiza sim o uso da vacina, seja para confrontar e desgastar o presidente, seja para preencher uma lacuna deixada pela Esquerda, que parece “anestesiada”, valorizando e fortalecendo um Dória que, até então, parece muito desgastado, mas que só pensa na presidência da República. Se lhe sobra mídia, ainda lhe falta “militância”! Torcida! Isso Bolsonaro e o PT têm “de sobra”…

O prefeito de Itabi, Júnior de Amyntas (DEM), nem bem assumiu o comando da cidade e já tornou o município “referência nacional”! Bem que poderia ser pela tradicional “Festa do Jegue”. Lamentavelmente foi por ter “furado a fila” da vacinação da COVID-19. Contrariando os protocolos…

O assunto ganhou repercussão nacional. O prefeito se defende dizendo que tentou, com o gesto, provar para a população que a vacina era algo seguro. O discurso é de que havia muita desconfiança por parte do povo em relação à substância. Aí o prefeito (nada bobo), tratou logo de ser uma “cobaia”…

Quem não gostou nada da ação do prefeito de Itabi foi o “galeguinho” Belivaldo Chagas (PSD) que, via Procuradoria-Geral do Estado (PGE), vai acionar o Ministério Público Estadual. A informação é que o pedido será por uma rápida investigação e punição para o gestor municipal.

Para quem não sabe, pela legislação brasileira, é crime de responsabilidade se o prefeito de um município se utiliza, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos. E isso independente de manifestação da Câmara de Vereadores. Compete ao Poder Judiciário…

Certamente o prefeito Júnior de Amynthas não contava com essa repercussão negativa. Pior é que agora os órgãos fiscalizadores estão motivados a lhe pressionarem por explicações. Por que o prefeito “furou a fila”? Ilegal e imoral, ainda assim ele pensou em salvar a própria vida. Mas pode ter feito um “negócio da China”…

Agora essa polêmica envolvendo o prefeito de Itabi foi importante também para se recordar do ex-prefeito Manoel Oliveira da Silva, o “Mané do Povo” (PSD), que foi flagrado com um grupo de apoiadores dentro da sede da Prefeitura Municipal, já no dia 2 de janeiro, tentando atear fogo em documentos guardados de sua gestão.

A ação do ex-prefeito gerou um grande tumulto na cidade, com apoiadores e adversários cercando o prédio da prefeitura que, não fosse a intervenção da Polícia Militar, ele teria incendiado. Mané do Povo foi levado para prestar esclarecimentos na Delegacia de Nossa Senhora da Glória e, depois disso, pouco se falou…

Não custa perguntar ao secretário de Segurança Pública, ao Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas e até a Câmara de Vereadores de Itabi sobre o que aconteceu até agora e se o ex-prefeito será ou não responsabilizado? E, como perguntar não ofende, o que de tão grave se tentava esconder ou apagar ao ponto de promover um incêndio na prefeitura? Eita Sergipe sem lei, sô!

Quem parece que anda incomodado com as denúncias feitas por este colunista é o presidente da Fundação Renascer, Wellington Mangueira. Desesperado e um tanto desnorteado, tem recebido algumas broncas de seus superiores. Pela história que possui, podia se poupar de tanto vexame. A Fundação está em “chamas”! Os socioeducadores cada vez mais revoltados com os desmandos e atrasos de salários…

Para dar um “tranquilizante” ao presidente da Fundação Renascer, e em sua legião de parentes, amigos e afins que trabalham por lá ou na “terceirada do amor”, é melhor trabalharem direito e deixarem de “ilações infundadas”! Tem uma autoridade em Sergipe já de olhos bem abertos para essa “embarcação” que “começa a afundar” e não consegue se desvincular mais da “ANKORA”! Galeguinho, galeguinho…

A coluna recebeu a denúncia e propaga: os poderes constituídos precisam ter mais atenção com a Praça Fausto Cardoso, uma das principais de Aracaju, que fica colada no centro comercial, no “coração da cidade”. Todas as tampas das caixas de energia que ficam espalhadas pela praça foram levadas. Os buracos estão espalhados no entorno e o risco de acidentes, sobretudo para idosos e crianças, é muito grande.

Como sugestão fica a opção de algum tipo de tampa que não atraia os vândalos. Também é necessário que os órgãos públicos mantenham uma fiscalização mais contínua, inclusive com câmeras para identificar quem está danificando esse patrimônio público e histórico. A Praça Fausto Cardoso é “recheada” de história e é um dos nossos principais pontos turísticos. Merece sim toda a atenção…

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) é a nova líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa de Sergipe. A parlamentar faz história como a primeira mulher a assumir o posto. Desde 2019 que há um entendimento entre os membros que essa liderança precisa passar por um “sistema de rodízio”.

Kitty Lima

Já foram líderes da oposição os deputados Georgeo Passos (2019) e Samuel Carvalho (2020) – ambos do Cidadania. “Nós todos estamos muito felizes no dia de hoje com o trabalho que o Cidadania vem realizando aqui nessa Casa”.

“Este ano eu assumo a liderança do partido e da oposição na Alese, mas mantendo uma postura com responsabilidade, com coerência e coragem, sendo a primeira mulher como líder, de forma justa e coerente. Muito feliz pelo trabalho e pela oportunidade de lutar pelo nosso povo”, completou a nova líder da oposição.

A vereadora por Aracaju, Sheyla Galba (Cidadania), levou ao gabinete do deputado estadual João Marcelo (PTC) uma reivindicação de pais de alunos sobre a demora no início das obras de reforma da Escola Estadual Professor Joaquim Vieira Sobral, no conjunto JK, que há quatro está interditada por conta das más condições estruturais.

Com o fechamento da unidade, os alunos foram remanejados para a Escola Dom José Vicente Távora, no bairro América, que fica distante da comunidade. “De acordo com os pais, a direção informou que em março as obras devem ser iniciadas e a previsão é de sejam concluídas até o final do ano. Como se trata de uma escola estadual, buscamos o apoio do deputado João Marcelo para que confirme com o Governo do Estado o prazo para que a unidade de ensino volte a funcionar no JK”, destacou Sheyla Galba.

Após tomar conhecimento da situação, o deputado João Marcelo garantiu que vai cobrar da Secretaria de Estado da Educação uma posição sobre a Escola Professor Joaquim Vieira Sobral. “Verificar quando a obra será iniciada efetivamente e fiscalizar para que a conclusão ocorra dentro do período previsto”, assegurou.

Em visita ao Hospital João Alves Filho, Sheyla Galba conversou com os pacientes oncológicos que aguardavam para realizar o tratamento e constatou que uma das máquinas de radioterapia, que havia apresentado problemas na semana passada, voltou a quebrar. “E mais uma vez pacientes com câncer estão com seus tratamentos interrompidos. Para piorar, a informação é que para que o reparo seja feito e a máquina volte a funcionar será preciso a vinda de um engenheiro e a chegada da peça, o que não tem previsão”, denuncia a vereadora.

“Até quando teremos que ver esse descaso com a oncologia em Sergipe? O câncer não espera, cada sessão que não é realizada aumenta os riscos para os pacientes”, ressaltou Sheyla. Os problemas enfrentados por quem precisa do SUS em Sergipe para ter acesso ao tratamento oncológico é antigo e já foi denunciado por ela inúmeras vezes.

Enquanto os pacientes sofrem à espera de tratamento, o Hospital do Câncer de Sergipe, que teve sua construção anunciada inúmeras vezes, segue apenas na terraplanagem. Outra esperança para a oncologia no Estado é a construção do Hospital de Amor, em Lagarto. “Ao que tudo indica, esse deve sair do papel em um período mais curto de tempo e vai proporcionar um tratamento mais digno aos pacientes oncológicos em Sergipe”, destacou.

Determinado a fiscalizar as obras e serviços públicos, o vereador por Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania), afirmou que estará presente nas ruas da capital e atuará fortemente na fiscalização, sua principal bandeira. Este é o primeiro mandato político de Ricardo que promete fazer diferente. “O trabalho do vereador não é só protocolar requerimento, é mostrar para a população o que estamos fazendo, e que se não acontecer o problema é da prefeitura. Por isso não quero propor simplesmente. Quero que a cidade avance”, destacou.

Para o vereador “os gestores não gostam de ser questionados, mas nosso papel como vereador é questionar e eu irei questionar. O que falta na gestão de Aracaju hoje é capricho na realização das obras, falta pensar no futuro”, disse o parlamentar durante entrevista em uma emissora de rádio na manhã dessa terça-feira (19). Ricardo revelou ainda que existem bons projetos para a cidade, mas que estão esquecidos. “Acredito que a cidade de Aracaju tem muitos projetos bons e que não são colocados em prática, isso me deixa com uma certa inquietude”.

Sobre o posicionamento político que adotará na Câmara de Vereadores, Ricardo Marques disse que fará oposição ao prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). “Sou oposição. Estamos formando um bloco de oposição que está bem unido e acirrado. Tenho conversado com minhas colegas de parlamento que farão oposição, a exemplo de Emília Corrêa (Patriota), Sheyla Galba (Cidadania), Linda Brasil (PSOL) e da Professora Angela (PT)”.

Reconhecendo a importância desse dia histórico para o estado, assim como em todo o Brasil, da vacinação contra o novo coronavírus (COVID-19), o vereador Professor Bittencourt (PCdoB) enfatizou que o início da vacinação é um grande acontecimento do século. “Esse é um momento muito importante, o início da vacinação no Brasil. Talvez seja o momento mais importante deste século, porque diz respeito a uma ação que efetivamente vai salvar vidas dessa tragédia que tem sido a pandemia. Portanto, é um grande acontecimento. Quero parabenizar todos os envolvidos nesse processo: parabenizar a prefeitura de Aracaju, o governo do estado, todos os homens e mulheres da saúde”, pontuou Bittencourt.

Fortalecimento da atividade leiteira e implantação de incentivos fiscais para os laticínios sergipanos foram temas de reunião entre o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode), o secretário de Estado da Agricultura, André Bonfim, e dos empresários Ricardo Dantas e Miguel Britto, do Laticínio Alvorada, de Itaporanga d’Ajuda. Defensor da expansão da produção e comercialização sergipana, o parlamentar discutiu projetos voltados para os avanços do pequeno e médio produtor de Sergipe para outros mercados.

De acordo com Zezinho Sobral, laticínios e queijarias do estado possuem o Selo de Inspeção Estadual (SIE) que permite a comercialização de produtos no território sergipano. A proposta é obter o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), para que os negócios sejam expandidos e os queijos sergipanos alcancem outras praças. O SISBI padroniza procedimentos de inspeção de produtos de origem animal para garantir a inocuidade e segurança alimentar.

“O Alvorada apresentou uma proposta que será avaliada pela Seagri e pela Emdagro no sentido de que, obter o benefício fiscal possibilitará reinvestir na pecuária leiteira para que possa processar de 3 mil para 10 mil litros de leite por dia, por exemplo. A proposta é ter uma conexão e um convênio de certificação do Governo Federal para Sergipe com foco em permitir que os estabelecimentos estaduais comercializem em outros estados. Queremos que os produtores sergipanos encontrem novos mercados, especialmente a área das queijarias e dos pequenos laticínios de queijos especiais”, explicou o parlamentar.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em Aracaju tem crescido, atingindo sua maior nota em 2019, 4,9. Porém ainda está abaixo da meta estabelecida de nota 6,0. O vereador Anderson de Tuca do PDT questiona o que está em falta para que as crianças aprendam e consigam atingir a nota ideal. Ele propôs que seja feito um debate para que se chegue na raiz do problema e assim seja solucionado, para poder proporcionar às nossas crianças uma qualidade de ensino mais eficaz.

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) participou de reunião com prefeitos da região Agreste de Sergipe que apontaram demandas e trataram sobre a viabilização de recursos de emendas parlamentares. O evento ocorreu na sede da Câmara de Vereadores de Itabaiana. “O Agreste é uma região promissora, que concentra a terceira maior população do Estado, e importante para o desenvolvimento de Sergipe”, reconheceu Maria, ressaltando a importância de destinar emendas para fomentar uma nova posição de incremento para a região, que tem em Itabaiana o seu expoente.

Acompanhada do presidente do Democratas, o ex-deputado José Carlos Machado, a senadora falou sobre a necessidade dos gestores estarem unidos visando facilitar a cobrança de pautas municipalistas. “Esse tipo de encontro ajuda a compartilharem dores, preocupações e dúvidas. É também um momento para entenderem um pouco do que cada um está fazendo para se apoiarem e se fortalecerem nesse processo”, afirmou a senadora, ao se colocar à disposição de todos.]

Maria observou ser primordial aproveitar ao máximo potencial dos municípios para assegurar mais desenvolvimento econômico e mais qualidade de vida para a população. “Nosso gabinete tem realizado diagnósticos dos municípios sergipanos desde 2019 e esse material nos orienta a respeito dos melhores encaminhamentos para os recursos de emendas parlamentares que vou destinar durante o ano”, contou.

Em entrevista à FM Itabaiana, Maria do Carmo enalteceu a figura de José Carlos Machado, que é filho ilustre de Itabaiana e foi imprescindível parceiro nas gestões do ex-governador e ex-prefeito João Alves Filho (in memorian). Como secretário, vice- governador ou vice-prefeito, no entender da deputada, “Machado sempre deu grande contribuição ao Estado e ao povo de Sergipe”. À frente do diretório estadual do Democratas, acrescentou a senadora, “ele tem feito um brilhante trabalho” com foco no fortalecimento do partido.

O Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) reuniu de forma extraordinária, conselheiros, colaboradores, funcionários e membros da diretoria para aprovação de uma extensa pauta de trabalho em prol da profissão. O encontro aconteceu de forma on-line, através do aplicativo Google Meet. Na pauta do encontro estava a aprovação do balancete de dezembro 2020, o leilão do veículo antigo da entidade, aprovado por unanimidade; licitação das da compra de passagens aéreas e nomeação do pregoeiro da autarquia.

Para o presidente do conselho, que conduziu a primeira reunião da nova gestão, os presentes estão engajados com a profissão. “Tivemos uma reunião enxuta, ágil e com um feedback bastante produtivo, além do quórum muito bom, tendo inclusive presença de vários conselheiros. Isso mostra que todos estavam empenhados no engrandecimento da administração”, destacou Jorge Cabral.

Nesta quarta-feira (20), o Conselho Regional de Farmácia de Sergipe (CRF/SE) comemora do Dia do Farmacêutico com o lançamento da Segunda edição da Revista Perfil Farmacêutico. A data tem o intuito de enaltecer estes profissionais que se dedicam à Saúde e a cuidar do outro. A revista será disponibilizada de forma digital e impressa, e homenageará 20 farmacêuticos. Ela traz o resumo de suas trajetórias profissionais e suas vivências que tanto inspiram os colegas. Atendendo as recomendações de segurança, o lançamento da revista foi feito através de um vídeo institucional, que também estará disponível no site da instituição e das suas redes sociais.

