É melhor um jegue na Prefeitura

20/01/21 - 08:16:17

Por Adiberto de Souza

Pelo visto, o eleitor de Itabi trocou o sujo pelo mal lavado. Ao decidir substituir o prefeito “Mané do Povo” (PSD), flagrado botando fogo em documentos municipais, por Júnior de Amynthas (DEM), os itabienses talvez não soubessem que estavam elegendo um egoísta adepto do adágio popular “farinha pouca, meu pirão primeiro”. Para espanto de todos, o dito cujo determinou que fosse aplicada nele, sujeito de 46 anos e sem comorbidade, a primeira dose da vacina contra a covid-19. Além de ter sido uma afronta aos conterrâneos do grupo de risco e aos profissionais de saúde, o ato desrespeitou às orientações do Ministério da Saúde. Diante da grande repercussão negativa do episódio, o prefeito alegou, cinicamente, que se vacinou primeiro para encorajar a comunidade a fazer o mesmo. Ora, tenha dó! Com todo respeito à população decente e trabalhadora de Itabi, mas entre votar em “Mané do Povo” – ou é “Mané do Fogo? – ou em Júnior de Amynthas, seria melhor ter elegido um jegue como prefeito. Diferente dos dois, o jumento é um animal querido naquele município, um herói com direito à estátua em praça pública e que, convenhamos, jamais enlameou nacionalmente a imagem dos itabienses, como fizeram o incendiário e o fura fila. Misericórdia!

De olho em 2022

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) demonstra, a cada dia, mais interesse em disputar a reeleição em 2022. Ontem mesmo, ela participou, entusiasmada, de uma reunião organizada pelo DEM com prefeito da região agreste de Sergipe. Maria se colocou à disposição dos gestores para apresentar emendas ao Orçamento da União em favor dos municípios. Aproveitando a simpatia da senadora, o ex-deputado demista José Carlos Machado se esforça para pavimentar sua eleição à Câmara Federal. Marminino!

Mal acompanhado

E o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) não se cansa de agradecer à direção nacional petebista por lhe ter confiado a secretaria geral, terceiro cargo mais importante da legenda. Por causa disso, o parlamentar sergipano esbanja elogios ao presidente do PTB, Roberto Jefferson, aquele sujeito condenado por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no escândalo do Mensalão. Lembra? É bom Rodrigo Valadares abrir os olhos, pois como diz o adágio: “Quem com porcos se mistura, farelo come”. Danôsse!

De pai pra filha

O ex-deputado estadual Zeca da Silva não será mais o presidente estadual do PSL. Segundo o portal Nenotícias, o novo manda-chuva da legenda, ex-deputado federal André Moura (PSC), preferiu entregar as chaves do PSL à filha Yandra. Zeca será o vice e responsável pela organização do partido no estado. Enquanto isso, André permanece na direção do PSC. Ah, bom!

Movimento parado

Nunca a frase “o movimento está parado”, cunhada pelo saudoso empresário Josias Passos para explicar a queda das vendas, esteve tão atual quanto agora. Por conta da pandemia do coronavírus e da carestia, o comércio de Aracaju registra um baixo movimento. Tendo atuado no comercio da capital por mais de seis décadas, “seo” Josias morreu em 2015, aos 101 anos: “As Casas JG vendiam miudezas, ferragens, produtos de armarinho, armas, munição e até explosivos”, gostava de dizer, orgulhoso, o bem sucedido empresário, nascido no Saco da Ribeira, atual Ribeirópolis.

Revista na praça

Devido a pandemia, o Conselho Regional de Farmácia de Sergipe comemora virtualmente, nesta quarta-feira, o Dia do Farmacêutico. Além do lançamento da 2ª edição da Revista Perfil Farmacêutico, a entidade de classe programou toda a divulgação da data por meio das redes sociais. A revista do CRF homenageia 20 profissionais da área, através de suas histórias e conquistas. Supimpa!

Prepare o bolso

As empresas de ônibus da Grande Aracaju vão propor ao prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) que reajuste o preço da já caríssima tarifa. Tomara que, a exemplo do ano passado, o pedetista não atenda o desejo dos empresários. Considerando a péssima qualidade dos ônibus, irregularidade dos horários e a superlotação, o aracajuano já paga muito caro para ser transportado em verdadeiras latas de sardinhas. Desconjuro!

Caça aos culpados

Até o senador bolsonarista Alessandro Vieira (Cidadania) já subscreveu as CPI e CPMI propondo a apurar as omissões do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Segundo o cidadanista, com a criação das duas Comissões Parlamentares de Inquérito os responsáveis pelo caos na saúde pública poderão ser responsabilizados. Deus te ouça!

Ajuda militar

A Prefeitura de Aracaju pediu ajuda às forças amadas para auxiliá-la na logística e segurança quando se intensificar na capital o plano de vacinação contra a covid-19. O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) quer repetir o sucesso da distribuição dos kits de alimentação para 32 mil alunos da rede municipal. Realizado em 2020, esse trabalho contou com a participação ativa do Exército e da Marinha do Brasil. Legal!

Queimação da direita

Setores mais radicais do PT estão incomodados com a propagação de uma suposta aliança política do partido com o PSC de André Moura e o PL do dublê de político e empresário Edvan Amorim. Os petistas acham que quem espalha esta possível coligação política pretende mesmo é queimar o PT, associá-lo à direita sergipana. Ademais, segundo os vermelhinhos, ainda é muito cedo para a formação de chapas majoritárias. Então, tá!

