Estamos começando a vencer o coronavírus, diz Ibrain de Valmir

20/01/21 - 16:01:01

Os sergipanos viveram um dia histórico nesta segunda-feira, 18, com a chegada da vacina Coronavac, enviada pelo Ministério de Saúde. E, desde a terça-feira, 19, diversos municípios iniciaram a primeira fase da campanha de vacinação contra a Covid-19.

Em depoimento, o deputado estadual Ibrain de Valmir (PSC), parabenizou todos os cientistas, profissionais da saúde envolvidos e o empenho do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas para que esse dia tão importante para os sergipanos ocorresse.

“Dia histórico para todos nós. Enfim, a ciência venceu e, finalmente estamos presenciando a primeira fase da campanha de vacinação em Sergipe. Estamos na esperança de poder controlar vírus e assim, milhares de vidas serão salvas. Mas, é importante lembrar as pessoas que, mesmo diante de uma vacina é necessário mantermos os protocolos sanitários, como o uso de máscara, distanciamento social e a higienização correta nas mãos”, pontuou o deputado.

Plano de Vacinação

A primeira fase de vacinação, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) pretende imunizar 23.272 pessoas, em duas doses, dentre trabalhadores da Saúde que estão na linha de frente ( de equipes de vacinação, trabalhadores das instituições de longa permanência e dos serviços de saúde públicos e privados que estão envolvidos no atendimento à Covid-19), idosos com mais de 60 institucionalizados, pessoas com deficiência institucionalizadas e indígenas aldeados.

O Plano de Vacinação de Sergipe determina que os municípios das Regiões de Saúde de Aracaju (Aracaju, Barra dos Coqueiros, Divina Pastora, Itaporanga, Laranjeiras, Riachuelo, Santa Rosa de Lima e São Cristóvão) e Região de Nossa Senhora do Socorro (Capela, Carmópolis, Cumbe, General Maynard, Japaratuba, Maruim, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, Pirambu, Rosário do Catete, Santo Amaro e Siriri) deverão retirar os imunizantes na SES.

Já para os municípios das Regiões de Saúde de Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória e Propriá, a Saúde do estado fará o transporte aéreo e terrestre.

Da assessoria

Com informações da SES