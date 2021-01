Formação de chapa na oposição

20/01/21 - 00:01:28

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Apesar de o momento estar direcionado para a vacinação em todo o País e Sergipe se mobilizar na entrega das doses nos municípios, nos bastidores de segmentos da oposição rolam projeção de uma chapa ao Governo do Estado, que eles consideram “imbatível”, em caso de ser lançada: os nomes que a integram são o do senador Rogério Carvalho (PT) a governador, de Valmir de Francisquinho (PL) para vice, e de André Moura (PSC) ao Senado. Essa mesma chapa já foi citada neste espaço, com uma intromissão do colunista: “isso não vai acontecer nunca”.

Sexta-feira passada, através do telefone, um dos idealizadores da chapa garantiu que, se for confirmada, “será a mais forte para disputar o Governo em 2022”, sob alegação de que “não existem lideranças na oposição do Estado, neste momento, que consiga unir três nomes que, eleitoralmente, assuste a situação”. Disse que nomes como o do senador Alessandro Vieira (Cidadania), Danielle Garcia (Cidadania) e até do ex-deputado Valadares Filho (PSB) não têm estatura política para disputar a sucessão estadual em 2022.

Um líder político de boa dimensão em Sergipe surpreendeu ao dizer que o anúncio da chapa ‘viralizou’ por parte significativa de cidades do interior e há uma pressão para que se iniciem os primeiros contatos. A tese é que o senador Rogério Carvalho é um dos candidatos eleitoralmente mais fortes de Sergipe neste momento. Tem projeto para disputar o Governo, mas não será o indicado pela base aliada, em razão da posição do PT nas eleições municipais, além dos próprios petistas estarem se afastando do bloco que integram há vários anos.

O caminho do PT – e isso já vem sendo conversado por tendências partidárias – é montar uma nova estrutura política e tentar conquistar o Poder. Hoje, apenas Rogério e o deputado federal João Daniel são bem aceitos na base aliada e o afastamento vai ocorrer, inclusive porque os companheiros, como um todo, não aceitam um isolamento que vai prejudicá-los. Não cabem mais na aliança o ex-deputado federal Márcio Macedo e nem a primeira dama Eliane Aquino, que levaram o PT a um rompimento brando e logo depois insustentável.

Para a formação da chapa oposicionista surgiu um obstáculo: como colocar Rogério, do PT, junto com Valmir, do PL e de André Moura do PSC a caminho do PSL? A resposta foi imediata, vinda de um dos políticos que incentiva a nova chapa: “não há mais esse tipo de prurido político. O importante é manter posição na estrutura de Poder e levar adiante o projeto ideológico que sirva para todos”. Disse e acrescentou: “Veja quem o PT apoia para presidente no Senado? E isso não diminui a história petista, mesmo que apresente alguns percalços”.

O pessoal acha que Valmir de Francisquinho é uma liderança que não ultrapassa os limites do agreste, mas influencia numa disputa eleitoral em 2022 e, sobre André Moura, a sua posição política é forte em Sergipe, pela sua atuação em todos os municípios e a liberação de recursos para prefeitos de todos os partidos, mesmo adversários. Pode até não dar certo em razão da estrutura eleitoral que hoje mantém a base aliada, mas o certo é que as conversas vão se iniciar, inclusive com o senador Rogério Carvalho.

Cumpriu a logística

Governador Belivaldo Chagas (PSD) cumpriu à risca a logística de armazenamento e distribuição da vacina contra o Covid-19 em todo o Estado.

*** Usou as rodovias e helicópteros para os municípios mais distantes, tudo sem atropelos de última hora.

*** – O objetivo é vacinar o mais rápido possível nesta primeira etapa e levar saúde para os sergipanos! – Disse.

Ninguém passa a frente

Importante: Em todos os municípios os protocolos devem ser seguidos sem privilégios na vacinação de autoridades municipais e seus parentes, para não atropelar os que têm direito por ordem.

*** Não ficará impune o prefeito de Itabi, Junior Amyntas (DEM), que se exibiu tomando a vacina antes de todos os que têm direito dentro dos protocolos.

*** Será investigado também se familiares seus tiveram o mesmo privilégio.

Emília e Vacina

A vereadora Emília Corrêa (Podemos) vê na chegada da vacina um momento histórico e pelo qual todos nós esperávamos, mas é apenas o primeiro passo.

*** – Com a imunização seguindo o Plano de Vacinação, precisamos permanecer vigilantes e obedecendo as medidas de prevenção, aconselhou.

Sobre a enfermeira

O senador Rogério Carvalho (PT) disse: “que emoção estar ao lado da 1ª sergipana vacinada em Sergipe! Sônia é enfermeira, tem 48 anos, trabalha na área da saúde há 14 anos”.

*** – Chegou a ter a Covid em junho, e não perdeu a esperança deste dia chegar, disse.

Por que enfermeira?

O subtenente Edgard diz que está achando interessante o seguinte: “por que em todos os Estados ‘escolheram’ uma enfermeira para receber a primeira dose da vacina”?

*** E insiste: “será que nenhum médico (a) quis ser voluntário”?

Ministro machista

A jornalista Andréia Sadi, denunciou ontem um ato machista do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, contra a única Governadora mulher do país, Fátima Bezerra. (RN).

O senador Rogério Carvalho prestou solidariedade Fátima: “seguimos na luta contra esse Governo que desrespeita as mulheres, a vida e o povo.”

Ulisses preside TJ/SE

O desembargador Edson Ulisses toma posse como presidente do Tribunal de Justiça dia 1º de fevereiro, em sessão por vídeoconferência. Ele foi eleito em dezembro.

*** A vice será a desembargadora Lúcia Freire dos Anjos e o corregedor Diógenes Barreto.

*** O desembargador Roberto Porto assume o TRE dia 7 de fevereiro, em lugar do desembargador José dos Anjos.

Mostram-se indispostos

Dois partidos que integram a base aliada e participaram das eleições para reeleição de Edvaldo Nogueira, estão indispostos e conversam com legenda de oposição.

*** O presidente de um deles disse que o PSD e PDT dominam toda a base e haverá dificuldade para as eleições parlamentares de 2022 caso se mantenha no mesmo tipo que o pleito de vereador.

Candidatura quase certa

A senadora Maria do Carmo (DEM) vai continuar visitando municípios até sexta-feira e vem sendo citada por lideranças que a recebem como candidata à reeleição.

*** D. Maria nega sem contundência a candidatura e passa a impressão que gosta da ideia dos seus seguidores. Dentro do DEM há quem confirme que ela é candidata.

Samuel no DEM

Quem está decidido a filiar-se ao DEM é o Capitão Samuel, partido pelo qual disputará vaga na Câmara Federal. Samuel tem acompanhado a senadora Maria do Carmo, junto com o presidente estadual do partido, José Carlos Machado.

*** Alias, os dois estão certos de disputar vaga em Brasília e trabalham para fortalecer o partido.

Pode haver atrito

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), toma posse até fevereiro na Presidência do partido. Edvan Amorim tirou licença por tempo indeterminado.

*** Uma coisa é certa: Valmir não pensa igual ao presidente municipal do PL em Aracaju, empresário Milton Andrade, e pode haver algum atrito mais adiante.

Sucessão estadual

Comentários sobre a sucessão estadual persistem. Em conversa, um grupo de políticos aliados admite que o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) será candidato ao Governo em 2022.

*** O candidato a vice tende a ser o deputado estadual Luciano Bispo (MDB).

*** Um deles perguntou: “por que vocês acham que a delegada Katarina Feitoza foi a indicada para ser a vice de Edvaldo?”

Sobre candidaturas

Uma análise rápida feita por um parlamentar diz que o deputado federal Fabio Reis (MDB) não será candidato à reeleição por sua legenda.

*** E explica: “o MDB, dentro da atual legislatura, não terá condições de eleger um deputado federal”.

*** Acrescentou: a mesma coisa vai acontecer com Valadares Filho que, se continuar no PSB, não se elege deputado federal.

Está com Belivaldo

O presidente regional do Republicanos, pastor Jony Marcos, avisa que o seu partido vai tomar a direção que o governador Belivaldo Chagas mandar nas eleições de 2022.

*** Segundo ele, a chapa dos Republicanos para disputar a Assembleia Legislativa será a melhor de Sergipe.

*** O partido não vai aceitar filiação de nenhum deputado que pretenda disputar reeleição, disse.

Yandra e o PSL

Chega a informação que Yandra Moura será a presidente do PSL em Sergipe e Zeca da Silva vai para primeiro vice-presidente.

*** Yandra fica na Presidência até o pai, André Moura, filiar-se ao partido mais à frente.

Uma boa conversa

Caiu na rede: “Para evitar aglomeração, no dia da vacina contra a Covid-19, sugiro que ela seja feita online – Dilma Rousseff”.

Mônica Bergamo – Outra bola cantada pela coluna: vai faltar vacina. Secretários de Saúde nos disseram já na segunda cedo que seria a próxima crise.

O Antagonista – Parabéns ao presidente brasileiro por implodir as relações diplomáticas com os países responsáveis por insumos e vacinas contra a Covid.

Revista Fórum – Internauta lança vaquinha virtual para “comprar o centrão e aprovar o impeachment do Bozo”,

Fábio França – Dilma caiu por pedalar. Jair Bolsonaro já fez o triatlo, o pentatlo e o decatlo completos.

Yahoo Brasil – Maduro ressalta ‘desastre sanitário de Bolsonaro’ ao despachar oxigênio da Venezuela para Manaus.

Neoliberal Tucanos – O Brasil não só é uma pária mundial como conseguiu virar uma pária na América Latina.

DCM Online – “Impeachment sem crime de responsabilidade é tumulto na democracia”, diz deputado do Novo que apoiou golpe.