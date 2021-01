Mais de 350 profissionais de saúde e idosos já receberam primeira dose da vacina

20/01/21 - 10:33:12

Após dez meses de pandemia do novo coronavírus, a esperada vacina chegou à capital sergipana na noite de segunda-feira (18). Com logística pronta, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), iniciou sua campanha de vacinação na manhã de terça-feira, 19, beneficiando durante todo o dia 354 cidadãos.

Nesta primeira fase da campanha de vacinação contra a covid-19, receberão o imunizante os profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia, idosos que moram em asilos ou abrigos e seus cuidadores.

Desta maneira, a médica pediatra Juliana Nogueira e o técnico em enfermagem Paulo Ferreira dos Santos foram os primeiros aracajuanos a receber a vacina contra a covid-19 na rede municipal de Saúde da capital sergipana.

Aracaju recebeu 21.878 doses da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica Sinovac Biotech, o que permitirá a vacinação, no decorrer dos próximos dias, de cerca de 11 mil pessoas.

No primeiro dia da campanha de imunização, as vacinas foram aplicadas nos hospitais São José, Cirurgia e Gabriel Soares, assim como no Asilo Rio Branco, no Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição (Same) e na Unidade de Saúde Onésimo Pinto.

“A gente está muito feliz, porque podemos ver a esperança em cada pessoa que está sendo vacinada. Daqui pra frente, esperamos ampliar a vacinação para além dos grupos de risco, na busca da imunidade coletiva que tanto desejamos. Queremos manter esse ritmo para que nos próximos 10 ou 15 dias se possa avançar para a próxima etapa”, aponta a secretária da Saúde, Waneska Barbosa.

Nesta quarta-feira, 20, o trabalho das equipes continua em outras instituições que abrigam idosos, em dois hospitais da rede particular e no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE).

Foto: Marcelle Cristinne