MULHERES DE PEITO APRESENTA SOLICITAÇÃO AO ESTADO RELACIONADA À RADIOTERAPIA

20/01/21 - 13:39:11

Diante das constantes suspensões de tratamento oncológico no Hospital João Alves Filho, o Movimento Mulheres de Peito protocolou, nesta quarta-feira, 20, uma solicitação na Secretaria de Estado da Saúde para que a manutenção preventiva das máquinas de radioterapia seja realizada aos finais de semana, de modo a não prejudicar os pacientes.

No documento apresentado, o Mulheres de Peito pede ainda acesso para análise do contrato de manutenção das máquinas e transparência em relação à quantidade de pessoas que estão na fila de espera.

“Infelizmente, o desrespeito com as pessoas que estão em tratamento contra o câncer no Hospital João Alves continua. Há mais de 15 dias mulheres reclamam de problemas com a radioterapia. Uma das máquinas está quebrada e ainda sem previsão de retorno. Vamos cobrar para que essas demandas solicitadas sejam atendidas, pois os pacientes oncológicos merecem respeito e um tratamento digno”, destaca a vice-presidente, Sheyla Galba.

Fonte e foto assessoria