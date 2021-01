POLÍCIA CIVIL DE ESTÂNCIA PRENDE SUSPEITO DE ESTUPRAR IDOSA EM PERNAMBUCO

20/01/21 - 08:46:20

Policiais civis da Delegacia Regional de Estância prenderam um homem de 41 anos, que estava foragido da Justiça de Pernambuco, na tarde dessa terça-feira (19). A detenção ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Gravatá (PE).

De acordo com as investigações, o homem, que é suspeito de ter estuprado e ferido gravemente uma idosa no interior pernambucano, no dia 8 de janeiro deste ano, estava hospedado numa pousada no Centro de Estância. O investigado disse que chegou à cidade na segunda-feira, 18, e que iria viajar para São Paulo.

O homem foi preso e será transferido para Pernambuco, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil também destaca que informações e denúncias que possam levar à localização de suspeitos de ações criminosas e à elucidação de crimes podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181).

Informações e foto SSP