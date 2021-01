Prefeito de Moita Bonita é médico, cardiopata tomou vacina antes de aplicá-la em profissionais que atuam em hospitais

20/01/21 - 18:57:49

O prefeito de Moita Bonita, município do agreste sergipano, foi mais um que decidiu tomar a vacina contra a covid-19 nesta primeira etapa de imunização. Vagner Costa (PSB), o doutor Vagner, tem 49 anos e é médico em vários municípios da região, mas não estava atuando na linha de frente da Covid-19 na rede de saúde. Diferente do prefeito de Itabi, Júnior de Amynthas (DEM), que furou a fila da vacina contra o coronavirus sem ser do grupo de risco, o gestor de Moita Bonita é médico, cardiopata e usa marca-passo.

A notícia foi publicada pela Fan e diz que, por meio de um vídeo, o prefeito justificou o fato de ter sido um dos contemplados nesta primeira fase da vacinação. “Fui vacinado porque faço parte do protocolo do município, que inicialmente seria para os profissionais de saúde, dando prioridade para aqueles que estão trabalhando diretamente com a Covid e idosos institucionalizados, mas como em Moita Bonita não temos idosos desse grupo, o protocolo local é para profissionais da saúde que trabalham diretamente com Covid e também aqueles outros profissionais da saúde do município”, afirmou.

“Eu, como médico, sou profissional da saúde, e atuo em Moita Bonita e outros municípios, portanto faço parte desse protocolo”, complementa o prefeito. Ao longo do vídeo, doutor Vagner também cita que é cardiopata e faz uso de marca-passo. Pacientes cardiopatas são grupo de risco para a Covid-19, mas no protocolo apresentado pelo Ministério da Saúde estão no terceiro grupo prioritário para vacinação.

Pelo explicado no vídeo, a Prefeitura de Moita Bonita adaptou o protocolo para abranger todos os profissionais de saúde, já que não há idosos institucionalizados nem indígenas aldeados no município. A adaptação do protocolo fica a critério dos próprios municípios, segundo o Ministério da Saúde.