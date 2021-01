São Cristovão realiza cadastro on line dos profissionais de saúde que irão se vacinar

20/01/21 - 11:39:33

A prefeitura de São Cristóvão, através da secretaria de saúde, disponibilizou um formulário on link para cadastro dos profissionais de saúde que irão se vacinar contra a covid-19 no município.

O cadastro tem por objetivo fazer o levantamento dos trabalhadores ativos de serviços de saúde públicos e privados localizados no município de São Cristóvão e é uma das etapas essenciais do Plano de Vacinação do Município.

O formulário visa realizar o levantamento cadastral dos profissionais de saúde de estabelecimentos localizados no município de São Cristóvão, para confirmação dos dados informados junto ao banco de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES e realização de programação das datas e locais de vacinação contra a covid-19.

O link do formulário está na página inicial do portal da prefeitura de São Cristóvão, no banner “Pré-cadastro de vacinação”: https://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=61727

Os dados servirão para otimizar a logística e planejamento da vacinação contra a covid-19 no município, que tem como um dos grupos prioritários os profissionais de saúde. Os demais grupos da etapa 1 são os idosos com 60 anos ou mais institucionalizados e pessoas com deficiência também institucionalizadas, ou seja, residentes em instituições de longa permanência (asilos ou abrigos).

Fonte e foto assessoria