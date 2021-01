SES informa que máquina da radioterapia vai passar por reparo técnico

20/01/21 - 17:44:36

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que uma das máquinas da radioterapia do Hospital Governador João Alves Filho apresentou um problema em uma placa, mas já foi avaliado pelo técnico e as peças para substituição foram despachadas ontem mesmo, e com previsão de chegada para esta quarta-feira, 20.

A secretaria lembra que o hospital possui dois equipamentos, o outro se encontra funcionando normalmente, além do contrato entre a SES e a empresa Clinradi para a realização de radioterapia. Portanto, nenhum paciente terá o seu tratamento interrompido.