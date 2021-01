Universidade Tiradentes Sergipe oferta mais de 600 bolsas do ProUni 2021.1

20/01/21 - 06:03:06

São 171 bolsas do ProUni para a graduação presencial, distribuídas em todos os campi de SE. Já para os cursos de graduação EaD, são 431 bolsas distribuídas em 20 polos.

Neste dia 19, a primeira chamada dos selecionados para o Programa Universidade para Todos (ProUni) foi anunciada pelo Ministério da Educação. ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições particulares de ensino superior. Para 2021.1, as unidades do Grupo Tiradentes possuem um total de 900 bolsas, distribuídas em Sergipe, Alagoas, Pernambuco e unidades de Ensino à Distância (EaD).

Em Sergipe, serão 179 bolsas distribuídas em 21 cursos presenciais dos campi Aracaju Farolândia, Estância, Itabaiana e Propriá da Universidade Tiradentes – Unit – sendo oito integrais e 171 do tipo parciais. Já para os cursos da modalidade de Ensino à Distância (EaD) da Unit, há um total de 431 vagas, sendo 23 bolsas integrais e 408 parciais, em 20 polos da Unit EaD.

Para ser aprovado na seleção do ProUni, o candidato além de precisar ser brasileiro e não portador de diploma de curso superior, deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), obtido nota igual ou superior a 450 pontos e não ter tirado nota zero na redação – considerando a nota do Enem 2019, já que os resultados do Exame de 2020 só serão revelados em março.

Ainda é preciso comprovar renda familiar bruta mensal per capita (por pessoa), comprovando se estudou ensino médio na rede pública (completo); se foi em instituição privada como bolsista integral (completo); ou se cursou parte na rede pública e parte em instituição privada, como bolsista integral.

Para as bolsas integrais, a renda não pode ser maior que o valor de 1,5 salário mínimo (R$ 1.650) e para concorrer às bolsas parciais, a renda não pode exceder três salários mínimos (R$ 3.300).

Cursos Unit contemplados

Os cursos de graduação presencial contemplados com bolsa ProUni 2021.1 são: Direito, Medicina, Nutrição, Enfermagem, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciência da Computação, Design de Interiores, Design Gráfico, Educação Física – Licenciatura, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Fisioterapia, Farmácia, Gastronomia, Psicologia e Odontologia.

Os cursos de graduação EaD atendidos pelo ProUni para este primeiro semestre são: Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, Estética e Cosmética, Serviço Social, Gestão de Recursos Humanos, Educação Física e Nutrição, distribuídos nos polos de: Alagoinhas (BA), Aracaju (SE), Arapiraca (AL), Caruaru (PE), Estância (SE), Garanhuns (PE), Itabaiana (SE), Lagarto (SE), Maceió-Benedito Bentes (AL), Mossoró (RN), Nossa Senhora da Glória (SE), Nossa Senhora das Dores (SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), Paulo Afonso (BA), Petrolina (PE), Poço Verde (SE), Propriá (SE), Tobias Barreto (SE), Umbaúba (SE) e Vitória da Conquista (BA).

ProUni

Pessoas com deficiência, independente da escola onde fez o ensino médio, e integrantes do quadro de pessoal permanente de instituições públicas também serão aceitos no ProUni. As vagas valem ainda para professores da rede pública de ensino que estejam no exercício efetivo do magistério da educação básica e integrem o quadro de pessoal permanente de instituição pública. Neste caso não é necessário comprovar renda.

Para mais informações sobre o resultado, acesse prouniportal.mec.gov.br. A partir de agora, os candidatos terão até o próximo dia 27 para comprovar as informações cadastradas no momento da inscrição.

Na Unit, os atendimentos e envio de documentação devem acontecer virtualmente: prouni@unit.br. Já a lista dos documentos exigidos está disponível no site https://www.unit.br/prouni. Dúvidas também podem ser esclarecidas na Central de Atendimento da Unit: 0800-729-2100.

Lista de espera

Uma segunda lista de convocados será divulgada no próximo dia 1º. O candidato que não for pré-selecionado em nenhuma das duas chamadas, ainda poderá disputar uma bolsa por meio da lista de espera. Já entre 18 e 19 de fevereiro, o candidato inscrito no processo seletivo 2021.1 pode manifestar interesse em participar dessa última etapa da seleção.

O resultado da lista de espera será divulgado em 22 de fevereiro. O prazo para a comprovação da documentação, por parte dos candidatos pré-selecionados por meio da lista de espera, é de 22 a 25.

