4 SUSPEITOS DE ENVOLVIMENTO EM ROUBO DE MOTOS MORREM DURANTE CONFRONTO

21/01/21 - 06:02:18

Uma operação da Polícia Civil e da Polícia Militar realizada nesta quarta-feira (20) culminou com a morte de quatro suspeitos de envolvimento em roubo de motos. Um foi preso.

A operação visava desarticular uma associação criminosa na região de Pinhão, Carira e Frei Paulo, responsável por uma série de assaltos contra motociclistas.

A quadrilha invadia residências e roubava as motos sempre portando armas de fogo e com emprego de violência. Após crimes registrados nas últimas 24 horas, a polícia realizou diligências e localizou os envolvidos no crime em uma residência.

Segundo o delegado Alexandre Felipe, durante o cerco, os homens fugiram, um foi preso logo depois, e outro trocou tiros com os policiais, foi atingido, socorrido, mas morreu no hospital. Outros três fugiram e se esconderam em uma região de matagal.

O Grupamento Tático Aéreo (GTA) foi acionado e localizou os suspeitos. Por terra, as equipes chegaram aos assaltantes, que voltaram a trocar tiros com os policiais, também foram atingidos, não resistiram aos ferimentos e morreram. Drogas e armas foram apreendidas pela polícia.

Quem tiver alguma informação que possa contribuir com o trabalho da polícia deve ligar para o Disque-Denúncia pelo número 181.