A VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 CHEGA, NESTA QUINTA-FEIRA, 21, AOS INDÍGENAS DA ALDEIA XOCÓ

21/01/21 - 17:16:16

A vacinação contra a Covid-19 chega, nesta quinta-feira, 21, a mais um grupo prioritário: os indígenas da Aldeia Indígena Xocó, situada no município de Porto da Folha. Serão aplicadas 260 doses da Coronavac nesta primeira etapa, imunizando todas as pessoas acima de 18 anos.

O primeiro vacinado foi o ancião Manoel dos Santos, conhecido como “tio Santinho”, de 82 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, naldeia, foram registrados 32 casos da Covid-19 e nenhum óbito. Para o ciclo da imunização ser completo, uma nova dose será aplicada aos indígenas em 21 dias.

As vacinas chegaram a Porto da Folha pelas mãos da secretária Mércia Feitosa, em uma operação com a parceria do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

A diretora de Atenção Primária à Saúde (DAPS), Flávia Diniz, representou a secretária Mércia Feitosa na ocasião.

