ABIH-SE E ENTIDADES SOLICITAM PERMANÊNCIA DO PONTO FACULTATIVO DE CARNAVAL

21/01/21 - 05:52:44

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE) e representantes do trade turístico de Sergipe se reuniram para tratar do feriado de Carnaval 2021, após ouvirem pela imprensa da possibilidade do cancelamento do ponto facultativo por parte do governo do Estado.

Os participantes da reunião decidiram enviar ao governador Belivaldo Chagas, ao prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira e aos respectivos secretários de Turismo um ofício solicitando a permanência do “feriado prolongado”.

“O setor de Turismo é o mais afetado, economicamente, pela pandemia e, talvez, o que mais demore a sair dessa situação. Somos uma cadeia com mais de 50 segmentos que geram emprego e renda e dependem de oportunidades como esta para alavancar as vendas. Feriados e pontos facultativos podem salvar os nossos empreendimentos de um prejuízo ainda maior”, explicou Antônio Carlos Franco Sobrinho, presidente da ABIH-SE.

Durante a reunião e também como item do ofício, foi destacado que todos os associados das entidades estão tomando os cuidados necessários em relação à segurança sanitária, assegurados pelos dois selos de segurança: o Hotel Seguro da ABIH-SE e o Turismo Responsável, do Ministério do Turismo.

Assinaram o ofício junto com a ABIH-SE, os presidentes das seguintes entidades do Trade Turístico de Sergipe: Sergipe Destination, Daniela Mesquita; da Abrape, Fabiano Oliveira; da Abrasel, Bruno Dórea; da ABAV/SE, Sérgio Lima Oliveira e do Sindetur, Alberto Balbino.

POR ASCOM/ABIH-SE