ALESSANDRO VIEIRA MOBILIZA ESFORÇOS PARA GARANTIR CONTINUIDADE DA BR-101

21/01/21 - 05:51:33

Nesta quarta-feira (20), o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) enviou ofício ao Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, solicitando informações sobre a paralisação da obra de duplicação da BR-101 em Sergipe, no trecho entre os municípios de Pedra Branca e Carmópolis.

Alessandro Vieira se mostrou preocupado com a informação recebida através da imprensa sergipana e já confirmada junto à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em Sergipe, de que a empresa TORC – Terraplenagem, Obras Rodoviárias e Construções LTDA, vencedora da licitação para a continuidade da duplicação da BR 101, entre os kms 77,3 a 51,8 (que liga os municípios de Laranjeiras à Japaratuba), abandonou a obra.

O valor de R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), já empenhado para a empresa desistente, será perdido por estar como restos a pagar do exercício financeiro de 2020.

“Diante desse contexto, solicitei ao ministro Tarcísio Freitas uma análise cuidadosa do fato e a mobilização de esforços para que haja um reforço orçamentário para a referida obra em 2021, a fim de garantir um volume de recursos necessários à sua continuidade e evitarmos mais atrasos em sua conclusão”, destaca o senador Alessandro Vieira.

Em reunião com o senador Alessandro Vieira no final de 2020, o presidente da República, Jair Bolsonaro, garantiu que vai concluir as obras de duplicação da BR-101 Norte em Sergipe, cuja intervenção já se arrasta há décadas. Agora, Vieira atua em busca de reforçar o orçamento do DNIT para manutenção do cronograma mínimo de execução da obra, para que não haja ainda mais atraso.

