Belivaldo proíbe manifestação no Carnaval e retoma medidas para frequência máxima de bares, restaurantes e festas

21/01/21 - 18:32:23

Logo após reunião com o Comitê Técnico Científico e de Atividades Especiais (CTCAE), o governador Belivaldo Chagas (PSS), em entrevista a jornalistas, falou sobre as definições acordadas durante o encontro realizado nesta quinta-feira: fica proibida qualquer manifestação alusiva ao Carnaval e que haverá fiscalização severa em torno disso. Já em relação à possibilidade de cancelamento do ponto facultativo alusivo à data, Belivaldo só tomará qualquer decisão no dia 29 de janeiro.

– Será um decreto forte no sentido de coibir, de todas as formas possíveis e imagináveis, qualquer evento que possa se caracterizar como evento carnavalesco, digamos assim. Vamos ter uma força-tarefa com o objetivo de coibir qualquer ato nesse sentido. Não tomamos uma posição a ter feriado ou não, ter ponto facultativo ou não ter. Vamos baixar um decreto normatizando isso até sexta-feira da próxima semana, porque queremos observar a curva nos próximos dias”, disse o governador.

Manter controle – Durante a reunião com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae) foi feita uma avaliação do cenário epidemiológico do estado, governador Belivaldo Chagas decidiu tomar algumas decisões para manter os casos do novo coronavírus sob controle no Estado.



Depois de observar um aumento considerável do número de pessoas infectadas nas últimas semanas, os dados mais recentes trazem ligeiras quedas no número de casos e internações. O que preocupa mais o governador é a média de óbitos, num sinal de que muita gente já está chegando nas unidades hospitalares com os casos agravados da Covid-19.



– Diante deste cenário, a partir da segunda-feira (25) decidimos manter a ocupação máxima de 50% nos bares, restaurantes e similares. Confraternizações, eventos festivos, shows e apresentações também seguem com o máximo de 150 pessoas em lugares abertos e 100 nos locais fechados. Porém, atendendo a um pedido da classe artística, aumentamos o número de integrantes no palco de dois para quatro, disse Belivaldo.

A Administração Pública Estadual retorna aos 100% dos servidores, excetuando-se os que têm comorbidades, no horário normal das repartições. O governador acrescentou: “vamos seguir acompanhando os casos e tomando decisões por critérios técnicos, no pensamento sempre de salvar vidas, e contamos com a colaboração de todos neste processo, no cumprimento de todos os protocolos necessários.