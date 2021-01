Câmara Empresarial discute investimentos e conhece projeto “Carnaval do Camarão”

21/01/21 - 06:50:50

Empreendedores ligados ao setor de turismo do Estado de Sergipe estiveram reunidos na tarde dessa terça-feira (19) para discutir ações ligadas ao setor. A ação partiu da Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio), através da Câmara Empresarial de Turismo. Os participantes abordaram duas pautas: investimentos em ações de marketing e publicidade para a divulgação do destino Sergipe e a apresentação do “Carnaval do Camarão”.

O coordenador da Câmara, Antonio Carlos Franco Sobrinho, que também é o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe, destacou que a parceria entre a CVC, ABIH-SE, governo de Sergipe e prefeitura de Aracaju está mantida.

“Será um investimento de R$ 1 milhão para divulgar o estado, nosso potencial, em cerca de 500 lojas CVC de todo o país e veículos de comunicação. So estamos estudando o início dessa ação, que deve acontecer em fevereiro ou março”, informou ACF Sobrinho.

Carnaval do Camarão

Durante a reunião foi apresentado pela Abrasel o Carnaval do Camarão, ação está ilustrada por produtores locais da carcinicultura que fazem parte da Câmara Empresarial de Pesca e Aquicultura, outro braço, assim como a Câmara Empresarial de Turismo, ligado à Fecomércio. A ideia é criar um festival durante o período de carnaval com a apresentação de diversos pratos do crustáceo. “Sergipe é o quarto produto nacional de camarão e chega a abastecer 60% do mercado baiano, além de outros estados do sul do país, mas poucos sabem disso. Temos em abundância, mas pouco fica aqui, já que a maioria da produção é vendida para fora”, explica Felix Lee, membro da unidade.

Lee mostrou para os presentes uma ilustração sobre a possiblidade de realização do festival, que iria trazer grande retorno para o setor hoteleiro e de restaurantes na capital.

O presidente da Fecomércio Laércio Oliveira viu com bons olhos a iniciativa dos grupos que estavam na reunião e afirmou que a Federação fará o possível para que tais ações sejam executadas com sucesso em Sergipe. “Precisamos disso: união. É necessário que todos andem no mesmo sentido na busca das melhorias do turismo local, que sofreu e ainda sofre pelas consequências da pandemia. Esta será a primeira de várias reuniões que irão acontecer para encontramos o caminho certo para resolver tais problemas”, garantiu.

Texto e fotos: Ascom ABIH-SE