Defesa Civil conclui cadastramento de pipeiros no interior do estado

Até agora, mais de 30 estão cadastrados e esse número pode crescer caso haja necessidade

Foram encerradas nesta quinta-feira(21), o credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para transporte e distribuição de água potável para consumo humano, por meio de caminhões-pipas. O credenciamento obteve 33 pessoas físicas e jurídicas cadastradas, com o objetivo de atender os municípios sergipanos em situação de emergência ou estado de calamidade pública, em virtude de estiagem ou seca, que tenha sido homologada pelo Governo Estadual e/ou reconhecida pelo Governo Federal, na Operação Carro-Pipa, no exercício de 2021.

A ação foi realizada pelo Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil (Depec),para atrair o maior número de interessados possível para atendimento das demandas imediatas. No entanto, o diretor do Depec, cel. Luciano Queiroz, ressalta que ainda há a possibilidade de novos credenciamentos que atendam as exigências previstas no edital até a data de 31 de dezembro de 2021.

“Além dos 33 credenciadas entre pessoas físicas e jurídicas um novo cadastramento pode ocorrer, caso haja necessidade de uma contratação imediata pelo Governo do Estado. Os habilitados serão listados por ordem alfabética e participarão de sorteios periódicos, havendo definição dos municípios em que os mesmos prestarão os serviços”, explica

Atualmente, existem 11 municípios sergipanos que declararam situação de emergência, em virtude de estiagem ou seca, que foram homologados pelo Governo Estadual e/ou reconhecidos pelo Governo Federal, e apenas um município ainda está em análise para a conclusão do processo de reconhecimento. São eles: no Alto Sertão, Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Monte alegre, Porto da Folha, Nossa Senhora da Glória; no Agreste são os municípios de Carira, Pinhão, Frei Paulo e Nossa Senhora Aparecida e no Centro-sul Tobias Barreto e Poço Verde. O município de Gararu está em processo de análise.