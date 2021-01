DOIS HOMENS MORREM EM TROCA DE TIROS COM POLICIAIS EM PORTO DA FOLHA

21/01/21 - 07:19:18

Equipes da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) localizaram dois homens suspeitos das práticas de associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo. Eles foram encontrados após denúncias. O caso ocorreu no bairro Caraíbas, em Porto da Folha, durante a tarde dessa quarta-feira (20).

De acordo com as informações policiais, os militares foram informados de que alguns homens estariam portando armas de fogo e vendendo drogas livremente no conjunto Caraíbas, em Porto da Folha. Diante das características dos suspeitos, foram feitas diligências e os homens foram localizados.

Com a aproximação policial, os suspeitos entraram em uma residência quando avistaram a viatura, sendo seguidos pelos militares. Os homens sacaram armas de fogo e reagiram efetuando disparos contra os agentes. Os dois suspeitos foram atingidos e conduzidos para o Hospital Regional da cidade, mas não resistiram e foram a óbito.

Foi constatado que, no momento da ação, o primeiro suspeito portava um revólver de marca Taurus, calibre .38. O armamento foi apreendido com seis munições, das quais duas estavam deflagradas. Já o segundo, portava um revólver de marca Rossi, calibre .38. A arma também foi apreendida com seis munições, sendo uma deflagrada.

Eles foram identificados e tratavam-se de investigados de alta periculosidade da região, responsáveis por diversos crimes de roubo e tráfico ilícito de drogas e de armas de fogo, inclusive e um deles usava uma tornozeleira eletrônica, pois havia sido preso na “Operação Seven”, e respondia em liberdade.

Na operação, também foram encontrados, no interior da casa, 22 pinos cheios de cocaína, 25 tabletes de maconha, uma pedra de crack de tamanho médio; além de um celular e a quantia de R$ 203, em notas de pequeno valor. A ocorrência foi encaminhada à delegacia para adoção dos demais procedimentos cabíveis ao caso.

Informações e foto SSP