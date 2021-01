GOVERNO DISCUTE IMPLANTAR FÁBRICA DO SETOR MADEIREIRO EM MACAMBIRA

21/01/21 - 12:23:32

A perspectiva é de que o empreendimento gere cerca de 100 empregos

O Governo do Estado, através da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), apresenta incentivos fiscais e locacionais, concedidos no âmbito do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), visando a instalação de uma fábrica no município de Macambira, especializada na fabricação e comercialização de peças em madeira para construção civil. A perspectiva é de que o empreendimento gere cerca de 100 empregos.

As tratativas para instalação da fábrica na região foram debatidas durante reunião nesta querta0feira (20), entre o presidente da Codise, José Matos Lima Filho, o prefeito de Macambira, Carivaldo Souza, e empresários do grupo Itabaiana Madeira. Representado na reunião pelos empresários Jânisson Passos e Jonata Machado, o grupo Itabaiana Madeira possui diversas lojas em atividade na capital e no interior, e estuda a implantação de uma filial no município de Macambira, voltada à produção de portas e acessórios.

“O PSDI é uma das principais iniciativas do Governo de Sergipe no fomento e suporte à chegada e manutenção de empresas no estado. Por isso, estamos recebendo diversos interessados, desde empresários até representantes do poder público, para prestar informações sobre os benefícios possibilitados pelo programa. Desta vez, estamos discutindo e alinhando as questões necessárias para viabilizar a instalação de mais um negócio em Macambira, seguindo o propósito de reforçar e ampliar o setor industrial em todo o território sergipano”, afirma José Matos.

A reunião também contou com a presença do ex-prefeito de Macambira, Ricardo Souza, e do consultor João Eudes. Um novo encontro deve ocorrer em fevereiro, com a finalidade de definir novos ajustes e avançar nas discussões.

Fonte e foto assessoria