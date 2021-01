Município de Telha comera 57 anos com vacinação contra Covid-19

21/01/21 - 15:34:06

Localizado no baixo São Francisco, a 81 quilômetros da capital sergipana, o Município de Telha completou 57 anos de Emancipação Política nesta quarta-feira (20). Devido à pandemia do coronavírus, as solenidades foram restritas e contaram apenas com gestores municipais e a presença de um pequeno público. A data coincidiu com a chegada vacina coronavac na localidade, onde a enfermeira e secretária de Saúde, Fabiany Priscila Siqueira, recebeu a primeira dose da comunidade.

A Prefeitura de Telha recebeu 36 doses da vacina, dando início a Campanha de Vacinação contra o coronavírus e sendo vacinados todos os agentes de saúde que estão na linha de frente da pandemia. “Hoje é um dia de entusiasmo e felizmente podemos ter a esperança de momentos melhores. Agora vamos seguir o Plano de Vacinação em nosso município”, ressaltou a secretária Fabiany.

Outra boa coincidência foi o convite feito pelo deputado Fábio Reis para que o prefeito Flávio Dias e o secretário de Educação, Paulo Sérgio Souza, recebessem um ônibus escolar com capacidade para 59 passageiros, conquistado graças a emenda parlamentar através de termo de compromisso entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Secretaria de Estado da Educação (Seduc). O evento aconteceu às 9h em Aracaju e contou com a presença do governador Belivaldo Chagas, que parabenizou ambos e os demais representantes dos 19 municípios contemplados com a conquista. Após o evento, Flávio Dias e o secretário Paulo levaram para Telha o presente que dará mais condições no transporte escolar para os estudantes locais.

Já na tarde, o prefeito Flávio Dias, o vice Bidolo e todo secretariado acompanharam o hasteamento da bandeira na sede da Prefeitura e logo após seguiram para a assinatura da ordem de servido de uma quadra de esportes coberta que será feita na sede do município. O evento também contou com a presença do vereador Alan Santana. “Graças ao nosso compromisso com o povo, Telha, finalmente, conquistará sua primeira quadra coberta”, destacou o prefeito, falando que está lutando bastante para que este sonho seja realizado.

Ao final do dia, todos seguiram para Igreja Matriz do município onde acompanharam a missa solene presidida pelo pároco Antônio Rodrigues de Souza. Na Igreja Nossa Senhora do Perpetuo, nome que também é dado a padroeira da cidade, todos ouviram e receberam a benção do padre em homenagem ao Município de Telha e ao seu povo amistoso e lutador.

TDantas Comunicação