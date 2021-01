“Paulão fez mais um mal ao povo de Laranjeiras”, lamenta o prefeito Juca

21/01/21 - 10:11:42

Dois sonhos antigos da população de Laranjeiras vão ser adiados. Isso porque o ex-prefeito Paulão da Varzinhas, que deixou o cargo no último dia 31 de dezembro, não assinou as declarações de convênios referentes a emendas do deputado federal Fábio Reis, que estabelecem a urbanização e reforma do PEC do conjunto Manoel do Prado Franco e a construção/revitalização da estrada do povoado Camaratuba, no valor de quase R$ 1 milhão.

Em entrevista na manhã desta quinta-feira, 21, no Jornal da FAN, o prefeito José de Araújo (Juca – MDB) lamentou o fato e afirmou que: “esse prejuízo não é do prefeito Juca, mas de toda a população, que quer ver uma cidade desenvolvida. Além de dar um calote nos servidores públicos e professores, por irresponsabilidade e capricho, Paulão faz mais um mal ao povo de Laranjeiras e não assinou a documentação dos convênios. Por isso, quero dizer que hoje perdemos R$ 1 milhão, mas vou atrás de R$ 10 milhões em benefício do meu povo e para reconstruir nosso município”.

Juca reafirmou também que administrar Laranjeiras nos próximos quatro anos será um enorme desafio pelo volume de destruição deixado pela gestão anterior, além da queda de receita. “A cidade está abandonada. Temos problemas de falta d’água, de esgotamento sanitário, prédios públicos destruídos, trabalhadores com salários atrasados e uma dívida que beira os R$ 50 milhões, referente a encargos trabalhistas, empréstimos consignados e outras obrigações. Com toda a dificuldade, vamos reconstruir Laranjeiras, porque, acima de tudo, a nossa gestão tem coragem, responsabilidade e compromisso com os 30 mil habitantes, que estão à mercê”, acrescentou o prefeito.

Juca ressaltou também que está procurando meios para pagar o salário e 13º dos servidores e professores, que tomaram um calote do ex-prefeito, apesar de nos meses de novembro e dezembro de 2020 terem entrado cerca de R$ 18 milhões nos cofres da Prefeitura. O gestor disse ainda que o município possui uma arrecadação de aproximadamente R$ 7 milhões e as despesas fixas são, justamente, nesse valor. “Portanto, a Prefeitura não tem capacidade de investir com recursos próprios, mas está buscando parceria com os governos estadual e federal, parlamentares e iniciativa privada”, revelou.

“Para pagar os atrasados, estamos vendo até contrair um empréstimo, mas é importante que todos saibam que, o pagamento da folha de janeiro está sendo finalizado hoje. Não vamos atrasar um dia de pagamento de servidores na nossa gestão. Além disso, vamos investir em Saúde, Educação, Infraestrutura, Assistência Social e outras áreas. Em um ano, Laranjeiras será uma nova cidade e o seu povo estará com a dignidade resgatada.”, frisou Juca.

Fonte e foto assessoria