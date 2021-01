POLÍCIA PRENDE ACUSADO DE ENVOLVIMENTO NO ROUBO DE CARRO DE APLICATIVO

Policiais da Divisão de Combate a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) da Polícia Civil prenderam nesta quinta-feira, 21, Douglas Eduardo Barbosa de Jesus, 22 anos, acusado de envolvimento no roubo do veículo Siena/Fiat, pertencente a um motorista de aplicativo. O crime ocorreu no dia 3 de novembro do ano passado, no bairro América, em Aracaju.

No momento do crime, o acusado estava acompanhado de mais um homem em duas mulheres. De acordo com informações da delegada Aliete Melo, as investigações apontaram Douglas como um dos responsáveis pelo roubo do veículo, assim como pelo destino dado ao bem subtraído.

Após a coleta das evidências, a Polícia civil representou pela prisão preventiva do suspeito; e o Poder Judiciário expediu mandado de prisão. Após estar preso, ele confessou toda a prática criminosa.

“Ações de combate a essas associações criminosas responsáveis por roubos a motoristas de aplicativos e a taxistas são constantemente desenvolvidas por essa unidade especializada da Polícia Civil”, pontuou a delegada.