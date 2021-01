PPP e consórcio Conecta Aracaju alinham execução do projeto de PPP da Iluminação

21/01/21 - 06:23:27

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu, na tarde desta quarta-feira, 20, com o representante do consórcio Conecta Aracaju, Carlos Sanches Vicente, quando definiram o início dos estudos de georreferenciamento e elaboração do plano executivo para a troca do sistema de iluminação pública da capital sergipana para a tecnologia LED. De acordo com o prefeito, no próximo dia 2 de fevereiro, será assinada a autorização para que a primeira etapa do projeto seja executada. A nova iluminação do município é fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP).

“Estamos muito felizes em dar passos concretos para que toda a iluminação pública de Aracaju seja melhorada. É um compromisso que firmamos com a nossa população e que será integralmente honrado. Todos os 58 mil pontos de luz da cidade serão substituídos por LED, além da instalação de iluminação cênica em 16 pontos turísticos. No próximo dia 2 de fevereiro, daremos início à primeira etapa desta jornada”, afirmou o prefeito.

Segundo Carlos Sanches, com a autorização da Prefeitura de Aracaju, o Consórcio Conecta Aracaju começará de fato a atuar na cidade, na realização dos estudos, elaboração dos projetos e mobilização de pessoal para que a troca dos pontos de luz se inicie o mais rápido possível. “Estamos dedicados a realizar este trabalho com rapidez”, disse. O presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari, também participou da reunião.

Através de uma Parceria Público-Privada, firmada pela Prefeitura de Aracaju, no final do ano passado, com o consórcio Conecta Aracaju, todos os 58 mil pontos de luz da cidade serão substituídos por LED, além da implantação de iluminação especial em 16 pontos turísticos. Caberá à concessionária, também, a instalação de um sistema de monitoramento em tempo real, telegestão, nas principais avenidas da cidade, que estará interligado a uma central de controle.

Além disso, o consórcio será responsável pela manutenção de toda a rede, realizando a troca dos pontos de luz que apresentarem problemas, em até 24h, garantindo a excelência do serviço prestado. A concessionária foi escolhida em um leilão, na Bolsa B3, em agosto do ano passado, ao apresentar o menor preço entre as propostas das 15 empresas interessadas. Ela vai gerir o sistema de iluminação da capital sergipana pelos próximos 13 anos.

