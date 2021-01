Profissionais do Hospital Regional de Itabaiana são vacinados contra a Covid-19

21/01/21 - 11:45:32

O Hospital Regional de Itabaiana é uma das unidades da Secretaria de Estado da Saúde (SES) que iniciaram nesta quarta-feira, 20, a vacinação dos funcionários contra a Covid-19. Nesta primeira etapa, constam na lista aproximadamente 400 profissionais que receberão a primeira dose, sendo eles do eixo crítico da unidade, da ala Covid-19, do pronto-socorro, do laboratório, da clínica médica, além de trabalhadores terceirizados.

O médico ortopedista José Nunes, de 53 anos, trabalha na unidade há 10 anos e destaca a emoção de ser vacinado. “É uma satisfação ter a oportunidade de ser vacinado contra a Covid-19. Acho essencial a vacinação, o importante é se proteger dessa doença grave. Sou diabético e hipertenso, durante esses meses fiquei apreensivo para a chegada da vacina e hoje aconteceu. É um momento impar”, disse.

A técnica de enfermagem Katiene da Cruz, de 39 anos, que também foi vacinada nesta quarta-feira, destaca a importância dos cuidados que devem ser mantidos e ressalta que a chegada da vacina traz esperança. “A vacina veio em um momento crítico para tranquilizar as pessoas. Sei que a população tem que continuar se protegendo utilizando máscara e evitando aglomerações, mas a imunização veio para acalmar os nossos corações. Está sendo um acalento para todos a chegada da vacina”, salientou.

O motorista de ambulâncias Reginaldo Cunha, de 51 anos, comemorou a chegada da imunização. “É um grande orgulho ser vacinado, principalmente a gente que transporta o pessoal com a Covid-19 e presenciava o sofrimento que a doença traz. Perdi muitos amigos, mas graças a Deus a imunização é uma esperança. É um momento muito emocionante. O nosso desejo é que todas as pessoas também sejam vacinadas”, destacou

Mesmo com o início da vacinação no Brasil e em Sergipe, a recomendação da comunidade científica continua sendo seguir os protocolos de segurança como o uso de máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social. Nesta primeira fase, conforme o Ministério da Saúde, deverão ser vacinados profissionais de saúde, índios aldeados e idosos com mais de 60 anos que vivem em casas de repouso.

Leitos

O Hospital Regional de Itabaiana funciona com 25 leitos voltados para o atendimento Covid-19, sendo 13 leitos de estabilização. “Nós montamos um outro setor que chamamos de Retaguarda, uma Enfermaria que serve de anteparo para o Pronto Socorro e para a ala Covid-19. Caso essa ala fique cheia, essa enfermaria tem mais oito leitos. Também temos uma outra Enfermaria que é para pacientes com coronavírus superado. Totalizando temos 25 leitos para o tratamento de pacientes”, disse o superintendente da unidade, Waltenis Braga Silva Junior.

Segundo ele, é uma felicidade imensurável acompanhar a vacinação dos profissionais que estão diariamente na unidade, dando o máximo para prestar uma assistência humanizada e de qualidade. “Fico muito feliz e grato à SES e a secretaria do município de Itabaiana em priorizar a nossa unidade. Estamos torcendo que chegue vacina suficiente para imunizar todos os profissionais e a população. Agradeço aos esforços e apoio dado a nossa unidade pelo Governo do Estado, pela secretária de Estado da Saúde Mércia Feitosa, e a superintendente executiva da SES, Adriana Menezes”, finalizou.

Foto: Valter Sobrinho