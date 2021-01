SES REGISTRA 781 NOVOS CASOS DE COVID-19 E MAIS 11 MORTES EM INVESTIGAÇÃO

21/01/21 - 05:18:47

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quarta-feira, 20, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 781 casos e 11 novos óbitos. Em Sergipe, 130.286 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.685 morreram. Todos os 11 óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 117.317 pacientes foram curados.

As 11 mortes foram: uma mulher, 66 anos, de Nossa Senhora de Lourdes, com neoplasia e hipertensão; uma mulher, 76 anos, de Aracaju, com doença neurológica crônica; um homem, 87 anos, de Aracaju, com diabetes e doença cardiovascular; uma mulher, 59 anos, de Japoatã, com neoplasia e doença obstrutiva crônica; um homem, 82 anos, de Salgado, com hipertensão, parkinson e neoplasia; um homem, 43 anos, de Estância, sem comorbidade; uma homem, 67 anos, de Brejo Grande, com diabetes; uma mulher, 78 anos, de Aracaju, com cardiopatia; uma mulher, 70 anos, de Canindé de São Francisco, com doença cardiovascular crônica e doença neurológica crônica; uma mulher, 77 anos, de Poço Verde, com diabetes e hipertensão; um homem, 81 anos, de Nossa Senhora das Dores, com doença cardiovascular crônica.

Foram realizados 273.433 exames e 143.147 foram negativados. Estão internados 334 pacientes, sendo que no serviço público são 103 em leitos de UTI (adulto), oito na UTI

neonatal/ pediatria e 102 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 213. Já nos leitos do serviço privado estão internados 43 pessoas na UTI adulta, seis na UTI neonatal/ pediatria e 72 em leitos clínicos, totalizando 121. São investigados mais 10 óbitos. Ainda aguardam resultado 1.178 exames coletados.

Foram ampliados transitoriamente os leitos de UTI neonatal da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes para 29 leitos devido ao aumento de casos de infecção pelo SARS-CoV-2 entre os recém nascidos internados. A grande maioria não apresenta sintomatologia compatível com Covid-19, mas pela detecção do vírus através do RT-PCR há necessidade de manter medidas de isolamento. Todas as outras medidas para evitar a disseminação do vírus naquele ambiente foram tomadas.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.