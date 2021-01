TREMOR DE TERRA DE MAGNITUDE 1.4 É REGISTRADO NO MUNICÍPIO DE MALHADOR

21/01/21 - 11:06:10

Um tremor de terra de magnitude 1,4 foi registrado no município de Malhador nesta quarta-feira (20), segundo informações do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

De acordo com o laboratório, o tremor de terra foi sentido pelos moradores da cidade. Todas as informações foram repassadas para a Defesa Civil estadual.

As informações passadas pelo laboratório são de que “o tremor, que ocorreu às 11h24 UTC (08h24, horário local), teve sua magnitude preliminar calculada em 1.4 mR e foi registrado pelas estações sismográficas da rede RSISNE, pertencente à Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e operada pelo Laboratório Sismológico da UFRN”.

O último registro de tremor de terra em Sergipe foi em outubro do ano passado, na cidade de Canhoba. A magnitude foi de 1,5.

Foto: UFRN