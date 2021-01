Unit abre suas portas para realizar atendimento presencial a partir deste dia 20

21/01/21 - 08:37:13

A priori por um período específico e aparentemente curto, até final de fevereiro, calouros e veteranos poderão ter atendimento in loco na Unit.

Início de semestre é tempo de resolver pendências acadêmicas para iniciar os estudos com pé direito. Pensando nisso e diante do momento de flexibilização em que a Universidade Tiradentes – Unit – vivencia, de 20 de janeiro a 27 de fevereiro, das 8h às 20h, os estudantes da Unit poderão ser atendidos presencialmente.

Para isso, no campus Aracaju Farolândia, uma estrutura com 20 guichês de atendimento foi montada no minishopping para receber o público com segurança, primando pelos protocolos de biossegurança – distanciamento social de 1,5m, tótens com dispositivos com álcool em gel, sinalização – contra a proliferação da Covid-19.

De acordo com o Pró-Reitor de Marketing, Vendas e Relacionamento da Unit, professor Luis Carlos Beltrami, a intenção é ampliar os canais de acesso com efetividade ao alunado. “Queremos oferecer uma melhor assistência aos nossos alunos que estão com necessidade de atendimento de assuntos acadêmicos. Por isso, a estrutura no minishopping do campus Farolândia vai funcionar até o último dia de fevereiro, respeitando todos os protocolos de segurança contra Covid-19”, informa.

Atendimento

Em paralelo, na própria estrutura do Departamento de Assuntos Acadêmicos e Financeiro – DAAF – da Unit, localizado no térreo do prédio da Reitoria, calouros e veteranos podem solicitar atendimento desde matrículas para calouros até renegociação de débitos e entrega de diplomas.

Para os demais serviços de atendimento, o estudante poderá se dirigir ao minishopping do campus Aracaju Farolândia.

O ideal é que o agendamento seja feito previamente em www.unit.br/se/faleconosco. “Porém, se o aluno tiver alguma dificuldade ou mesmo se souber dessa novidade somente agora e não tiver como agendar sua ida ao campus, não tem problema! Nosso time está preparado para recebê-lo da melhor forma, sempre seguindo com os procedimentos de biossegurança contra Covid-19”, explica Luis Carlos Beltrami.

Campi e Polos EaD

Quem estuda nos campi da Unit em Estância, Itabaiana e Propriá, ou mesmo em algum dos mais de 20 polos EaD no Nordeste, basta realizar o agendamento com o gestor da unidade em questão para ter o atendimento presencial.

“Nas unidades da Unit no interior de Sergipe e nos outros quatro estados nordestinos onde possui polo EaD, o formato de atendimento será mantido como temos realizado nos últimos meses”, pontua Beltrami.

Assessoria de Imprensa