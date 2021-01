AÇÃO CONJUNTA LOCALIZA DESMANCHE DE VEÍCULOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

22/01/21 - 09:32:23

Equipes do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), através de informações repassadas pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), localizaram um desmanche de veículos na cidade de Itabaiana. No local, foram encontrados quatro veículos, além de peças e pneus. A operação ocorreu na última quarta-feira, 20.

De acordo com o tenente Ataíde Guedes, do 3º BPM, o local estava servindo para o armazenamento e desmanche de veículos roubados. “Foram encontrados quatro veículos, todos com restrição de roubo. Um estava em fase de desmanche e outros três foram recuperados com certa integridade”, detalhou.

Ainda conforme o tenente, no local, também foram encontradas peças e pneus. “No ambiente foram localizadas várias peças, sendo aproximadamente sete motores fruto, possivelmente, de veículos roubados já desmanchados; além de pneus de caminhão e de veículos de passeio, assim como rodas de liga leve”, complementou.

O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia Regional de Itabaiana, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso. As investigações serão conduzidas junto ao Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri).

Informações e foto SSP